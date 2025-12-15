Sassuolo: sabato scorso presentata la nuova edizione della guida gastronomica “Cucina&Musica”

Sabato scorso 13 dicembre, al “Clhub” di viale XX Settembre a Sassuolo, si è svolta la trentaquattresima edizione di “Cucina&Musica”, appuntamento ormai storico per gli amanti della buona tavola. Protagonista della serata la presentazione della mitica agendina tascabile, fedele compagna di migliaia di modenesi nella scelta della trattoria o del ristorante giusto. La guida è curata da anni da un gruppo di sassolesi che, viaggiando per lavoro, fanno ogni anno un’accurata selezione dei luoghi migliori in cui fermarsi a mangiare.

Cuore pulsante dell’evento è stata la poi premiazione delle migliori tagliatelle al ragù, presieduta dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. Il riconoscimento è andato a Stefano della Trattoria La Rana di Magreta: un ragù preparato ogni giorno con ben 4 ore e 30 minuti di lavorazione. Un capolavoro di passione e tradizione.

“Tutta l’iniziativa, completamente gratuita e autofinanziata – spiegano i promotori – nasce con l’obiettivo di valorizzare una ristorazione che regala felicità, fatta di piatti autentici e di un’accoglienza capace di farti sentire a casa. Tutti i locali segnalati condividono proprio questo spirito”.

Il ricavato dell’evento è stato interamente devoluto al sostegno delle Suore del Carmelo.

All’evento hanno collaborato l’associazione “Punto a Capo”, la Bottega di Frank, Massimo Barbari e la redazione di Linea Radio.

Clicca qui per riascolta la trasmissione su Linea Radio