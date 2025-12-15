Rifiuti, in provincia di Modena approvati da ATERSIR 9 progetti per oltre 260mila euro

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato le graduatorie definitive dei progetti destinatari dei contributi relativi alle tre linee di finanziamento dedicate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ai centri comunali del riuso e agli interventi per la montagna inerenti il Fondo d’Ambito per l’annualità 2025. Con le Determinazioni Dirigenziali n. 305/2025 e 309/2025, l’Agenzia ha destinato complessivamente oltre 4,2 milioni di euro ai Comuni della regione, per un totale di 114 interventi.

Per la provincia di Modena per il bando relativo alla Linea Prevenzione sono state approvate 7 richieste di contributo corrispondenti ad altrettanti progetti per un totale di oltre 210mila euro e 6 Comuni richiedenti: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine (2 progetti), Modena, San Felice Sul Panaro, Vignola.

Si tratta di progetti standard, ossia che includono iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti promosse direttamente dagli Enti Locali o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture come impianti industriali per il lavaggio per contenitori riutilizzabili, biblioteche degli oggetti, repair café, impianti per il riuso, empori solidali.

Per quel che riguarda il bando relativo alla Linea Montagna in provincia di Modena sono pervenute 2 domande per interventi finalizzati al miglioramento gestionale del servizio rifiuti, per un valore complessivo dei progetti di quasi 60mila euro proposti dai Comuni di Guiglia e Montese.

Il Fondo d’Ambito ATERSIR, istituito dalla Legge Regionale 16/2015 e aggiornato dalla L.R. 23/2022, ha l’obiettivo di incentivare politiche locali di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, finanziare la realizzazione o il rifacimento di centri del riuso, migliorare la gestione del servizio nei territori montani.

Le graduatorie complete dei progetti ammessi sono pubblicate sul sito istituzionale di ATERSIR ai link: