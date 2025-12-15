Ricostruzione post alluvione: su Sfinge le domanda di contributo per i danni subiti secondo le nuove modalità semplificate

A partire da oggi, lunedì 15 dicembre, in Emilia-Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma dedicata, all’indirizzo https://alluvione2023.regione.emilia-romagna.it/, secondo le nuove modalità semplificate previste dall’ordinanza 54/2025 del Commissario straordinario alla ricostruzione (“Misure per l’integrazione e la semplificazione delle attività di ricostruzione privata”).

Sfinge è stata realizzata dal Settore Digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni (Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna). Per accedere è necessario essere dotati di SPID personale ed occorre indicare una PEC che verrà utilizzata per inviare comunicazioni al beneficiario sullo stato della domanda. È possibile anche delegare un perito, o un consulente, a presentare istanza su Sfinge.

Ordinanza 54/2025: https://commissari.gov.it/media/z3yi0g5w/ordinanza-54-2025.pdf