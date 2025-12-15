Martedì a Carpi il concerto “The magic of Motown” con l’Harlem Gospel Choir

Con un concerto energico e coinvolgente, che fonde le radici del gospel con l’energia del soul, martedì 16 dicembre, alle 21, si esibisce a Carpi il celebre Harlem Gospel Choir, il coro formato dalle voci più raffinate e dai migliori musicisti delle chiese gospel di Harlem e di New York che, da anni, porta in tutto il mondo un messaggio di amore, unità e ispirazione, con voci che sollevano lo spirito e accendono il cuore.

Con “The magic of Motown” e le musiche di Marvin Gaye, Stevie Wonder e The Supremes, la formazione rende omaggio a un’epoca d’oro della musica afroamericana, esaltando il contributo storico della Motown, l’etichetta che ha rivoluzionato il panorama musicale mondiale negli anni ’60 e che ha contribuito all’integrazione razziale attraverso un sound soul-pop unico e inconfondibile. Con 79 hit nella Top ten Billboard in un solo decennio, la Motown ha segnato un’epoca e continua a ispirare generazioni di artisti e ascoltatori.

Un concerto che non è solo uno spettacolo, è una celebrazione dell’anima, della storia e della musica. Fondato nel 1986 da Allen Bailey, l’Harlem Gospel Choir si batte da sempre, attraverso la propria musica, per diffondere una migliore comprensione della cultura afroamericana e della musica Gospel, cercando di condividere valori e messaggi con migliaia di persone in tutto il mondo. Il coro si è esibito con superstar mondiali, da Diana Ross agli U2 a Pharrel Williams, ed è l’unico coro gospel al mondo ad aver cantato per due papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due presidenti degli Stati Uniti (Carter e Obama), la famiglia reale inglese e Nelson Mandela.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.