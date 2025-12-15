Il Teatro De André di Casalgrande martedì ospita “Sinfonie Latine”

Martedì 16 dicembre alle ore 20.45 il Teatro De André di Casalgrande ospiterà “Sinfonie Latine”, un concerto dedicato alle atmosfere natalizie e alle melodie argentine, con la partecipazione di due orchestre del territorio.

Sul palco si esibirà la Mikrokosmos Orchestra, orchestra giovanile di Casalgrande, diretta da Elena Luppi, con Maria Cristina Debbi al pianoforte, affiancata dalla Tangofonia Orchestra, orchestra laboratorio del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, diretta da Mariano Speranza.

Il programma propone un percorso musicale che intreccia sonorità sinfoniche e suggestioni sudamericane, offrendo al pubblico un viaggio tra ritmi e colori tipici della tradizione argentina, in un clima festoso e coinvolgente.

L’ingresso è libero e gratuito.

La serata, organizzata dall’associazione Mikrokosmos APS gestita da volontari, è patrocinata dal Comune di Casalgrande e dall’Istituto Comprensivo di Casalgrande.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”, di Tangofonia Orchestra e del Teatro Fabrizio De André.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per valorizzare i giovani musicisti e offrire un’occasione culturale di qualità nel periodo natalizio.

Mikrokosmos Orchestra nasce nel 2011/12 da un progetto dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, proposto dalla professoressa Irene Bonfrisco, in collaborazione con il Comune di Casalgrande, finalizzato al coinvolgimento di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di rischio di emarginazione sociale.

Il progetto ha subito avuto molte adesioni, tanto che in pochi anni la Mikrokosmos è diventata un’orchestra composta da circa 50 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, a cui si affiancava un gruppo di circa 30 bambini tra gli 8 e gli 11 anni.

Dal giugno 2013 entra a far parte del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia. Nel settembre 2015 un gruppo di genitori di allievi ed ex allievi dà vita all’associazione Mikrokosmos che, in sinergia con l’Istituto Comprensivo e il Comune, gestisce oggi le attività. In questi anni sono stati centinaia i bambini e ragazzi coinvolti.

L’Orchestra, dalla sua nascita, si è esibita in diversi spettacoli e concerti, anche su palchi importanti.

Il nome Mikrokosmos Orchestra è stato scelto per due ragioni. Da una parte la parola rimanda all’opera didattica rivolta ai bambini e scritta per la prima formazione strumentale dal compositore ungherese Béla Bartók. Dall’altra mikrokosmos, nel significato letterale, deriva dal greco mikro (piccolo) e kósmos (mondo), ossia “luogo, gruppo, ambiente specifico con interessi e orizzonti limitati circoscritti o particolari che riflettono le caratteristiche dell’organismo più vasto a cui appartengono o, anche, del mondo intero”. Con questo nome si è quindi voluto pensare all’orchestra giovanile di Casalgrande, come ad una piccola comunità che impara a crescere con la musica e che, nel tempo, si rende capace di riflettere i valori di ascolto, rispetto, generosità, dialogo, inclusione e amicizia, che ha acquisito, in una dimensione sempre più ampia dalla scuola alla società.