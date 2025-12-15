Enti locali: presentate a Roma le proposte per un Piano Casa Nazionale

Si è svolta oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, durante la quale un gruppo di assessore e assessori in rappresentanza di oltre 40 città italiane ha presentato le proposte per un Piano Casa Nazionale.

A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per sollecitare un intervento del Governo sull’emergenza abitativa – rimasto senza risposte – le amministrazioni locali sono tornate a Roma per ribadire con forza che la crisi della casa è una priorità nazionale e richiede politiche strutturali e risorse adeguate.

Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come, nelle città italiane, il diritto all’abitare sia sempre più compromesso, con ricadute dirette su salute, lavoro, studio e qualità della vita. Gli enti locali stanno già intervenendo, riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, promuovendo edilizia sociale, studentati pubblici e forme di abitare collaborativo e solidale, con le Agenzie Sociali per l’affitto, regolando gli affitti brevi attraverso gli strumenti urbanistici disponibili e sostenendo i canoni concordati e le situazioni di morosità incolpevole.

Tuttavia, è stato ribadito, questi sforzi non sono sufficienti senza un piano nazionale che accompagni e rafforzi l’azione dei Comuni, invertendo decenni di disinvestimento pubblico sul diritto alla casa e garantendo risorse dedicate anche nella legge di bilancio.

“Le città stanno facendo la loro parte, spesso in condizioni difficilissime e con strumenti limitati, ma da sole non possono reggere l’urto di una crisi abitativa che è ormai strutturale”, ha dichiarato Emily Marion Clancy, vicesindaca di Bologna. “Serve un Piano Casa Nazionale che riconosca il ruolo centrale degli enti locali, metta a disposizione risorse stabili e restituisca al diritto alla casa la dignità di politica pubblica fondamentale”.

Le proposte dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, illustrate nel corso della conferenza stampa, sono allegate al presente comunicato stampa e sul sito.

Alleanza municipalista per il diritto alla casa

www.pianocasanazionale.it