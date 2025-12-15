Droga, armi da softair rubate e circa 100 mila euro in contanti: due presunti pusher arrestati a Reggio Emilia

Nell’ambito delle consuete attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nella serata di venerdì 12 dicembre, ha eseguito una perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione in zona Gattaglio utilizzata quale possibile base logistica per l’attività di spaccio.

L’attività investigativa è scattata a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e monitoraggio effettuati nei giorni precedenti, che hanno consentito di acquisire elementi investigativi sull’intensa attività illecita svolta dagli occupanti e dalla presenza di un ingente quantitativo di droga all’interno dell’abitazione.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver sorpreso uno dei due occupanti all’esterno dell’abitazione, vi hanno fatto successivamente accesso con le chiavi in suo possesso cogliendo così di sorpresa il secondo inquilino che era all’interno.

All’esito della perquisizione i poliziotti hanno tratto in arresto due cittadini italiani di 27 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana, hashish e ketamina, per un peso complessivo di circa 200 grammi, bilancini di precisione, macchina per il sottovuoto ed anche una pressa manuale tradizionalmente utilizzata per la realizzazione delle droghe sintetiche.