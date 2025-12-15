Diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole: firma dell’accordo Provincia di Modena- Sindacati-Ufficio scolastico regionale

Promuovere attività e iniziative volte a diffondere la cultura in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al fine di potenziare e consolidare le loro conoscenze sugli argomenti in questione, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Modena.

E’ quanto contenuto nell’accordo che è stato stipulato lunedì 15 dicembre tra Provincia di Modena, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna VIII– Ambito Territoriale di Modena, le reti di ambito territoriale n. 9-10-11 della Provincia di Modena, CGIL Modena, CISL Emilia Centrale e UIL Modena e Reggio Emilia.

In particolare, con la firma di questo accordo sperimentale, le parti si impegneranno a “promuovere attività e iniziative volte a diffondere la cultura in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al fine di potenziare e consolidare le loro conoscenze sugli argomenti in questione, attraverso corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai rischi specifici dei vari settori, seminari e workshop per sensibilizzare gli studenti, sviluppo di materiali informativi e divulgativi sulla sicurezza sul lavoro e somministrazione di questionari per il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte.

Provincia di Modena svolgerà funzioni di raccordo tra le parti, convocando e ospitando gli incontri tra gli aderenti all’Accordo, impegnandosi ad esserne portavoce nelle sedi istituzionali opportune oltre che presso il Tavolo provinciale sulla salute, sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro. L’Ufficio scolastico regionale si occuperà del raccordo e la comunicazione con le scuole fornendo anche supporto alle Istituzioni scolastiche mentre le reti di Ambito Territoriale promuoveranno la diffusione di attività volte a diffondere la sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dei rispettivi Istituti.

Infine le organizzazioni sindacali: parteciperanno attivamente alla progettazione e realizzazione delle proposte formative.

L’accordo, che ha una durata triennnale, si inserisce nel percorso del Patto per il Lavoro e il Clima promosso dalla Regione Emilia-Romagna e sottoscritto a dicembre 2020, che ha previsto la sua declinazione nei singoli territori provinciali e la definizione di accordi operativi fra i quali quello legato a “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” per promuovere la cultura del lavoro e della sicurezza a partire dalla scuola e più in generale dal sistema formativo.

In questo senso si è ritenuto “che i giovani necessitino di validi strumenti di conoscenza che consentano loro di acquisire le competenze necessarie per acquisire il valore della prevenzione e degli strumenti di protezione per prevenire, ridurre fino ad eliminare i rischi legati alle attività lavorative, rilevando quindi l’opportunità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore di tutti gli studenti”.