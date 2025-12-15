Crevalcore: dopo il furto di superalcolici aggredisce i dipendenti del supermercato tentando la fuga

I Carabinieri della stazione di Crevalcore hanno arrestato un 49enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell’Ordine, per rapina impropria. Dopo una segnalazione pervenuta tramite il NUE 112, una pattuglia di Carabinieri è intervenuta presso il supermercato “Coop” di via Amendola in quanto una persona, poi identificata nel 49enne straniero, dopo aver occultato all’interno del suo zaino alcune bottiglie di superalcolici, era stato bloccato vicino all’uscita perché cercava di allontanarsi senza pagare la merce.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo straniero iniziava a urlare frasi del tipo “…non ho sottratto nulla…lasciatemi stare…io me ne vado…”, aggredendo subito dopo, con ripetute e violente spinte, alcuni dipendenti del supermercato che nella circostanza avevano cercato di fermarlo poiché stava provando a fuggire da un’uscita di emergenza vicino alle casse. Lo straniero veniva poi definitivamente bloccato dai Carabinieri nei pressi dell’uscita del punto vendita, vicino ad una bicicletta a lui in uso per allontanarsi. La refurtiva recuperata del valore commerciale poco più di 100euro, costituita da 8 bottiglie, 4 delle quali ancora integre e con dispositivo antitaccheggio attaccato, veniva recuperata e restituita al personale del supermercato.

Arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo, al termine del quale l’arresto veniva convalidato e il 49enne condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 350euro di multa e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.