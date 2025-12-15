Correggio: “E se a partire fossimo noi?”

E se a rischiare la vita in un viaggio clandestino fossimo noi? Se a chiudersi fossero le nostre frontiere, i nostri porti, i nostri orizzonti? “Scusate se non siamo morti in mare” parte da questa domanda scomoda e necessaria per restituire umanità a chi oggi affronta traversate e frontiere ostili.

Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 20:30, il Teatro Asioli di Correggio ospita “Scusate se non siamo morti in mare”, testo e regia di Emanuele Aldrovandi, produzione LAC Lugano Arte e Cultura e Associazione Teatrale Autori Vivi.

In un futuro non troppo lontano, segnato da crisi economiche e ambientali, l’Europa è diventata un continente di emigranti: gli europei sono ora i migranti che cercano, clandestinamente, un approdo in paesi più ricchi, mentre le frontiere sono chiuse. Su una banchina di porto, due uomini e una donna salgono di nascosto in un container, affidando a quel viaggio desideri, rimpianti, frustrazioni, paure e diffidenze.

Aldrovandi costruisce una lucida e crudele “commedia nera” che non vuole essere cronaca né riprodurre il presente, ma interrogare il nostro modo di stare al mondo, il rapporto con il tempo che scorre e con l’immagine che abbiamo di noi stessi di fronte agli altri. Il rovesciamento di prospettiva – siamo noi a partire, a dipendere dai trafficanti – invita lo spettatore a mettersi nei panni di chi oggi attraversa i confini, ricordando che dietro ogni numero ci sono volti, corpi, relazioni.

Il pluripremiato autore e regista torna così all’Asioli con una nuova produzione di un testo che, dopo traduzioni e allestimenti internazionali – fino al recente debutto al Park Theatre di Londra nel 2023 – torna in scena in lingua italiana, con Tomas Leardini, Luca Mammoli, Sara Manzoni e Debora Zuin.

La biglietteria (tel. 0522 637813, e-mail biglietteria@teatroasioli.it) è aperta dal lunedì al mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19, il sabato dalle 10:30 alle 12:30 e, nei giorni di spettacolo, un’ora prima dell’inizio.