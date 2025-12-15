Uno dei testi più iconici e potenti del teatro italiano, in scena al Tagliavini proprio nei giorni in cui si consumava l’evento 56 anni fa. Mercoledì 17 dicembre, alle 20:45, al teatro Tagliavini di Novellara arriva “Morte accidentale di un anarchico” una farsa tragica scritta da Dario Fo che da oltre mezzo secolo continua a essere rappresentata con straordinario successo in tutto il mondo. Sul palco, nel ruolo del Matto, ci sarà Lodo Guenzi, artista versatile e amatissimo, capace di attraversare musica, teatro e televisione con una sensibilità unica e contemporanea, in una rappresentazione che vede la regia di Giorgio Gallione.

La vicenda da cui prende spunto il testo – la morte, definita “accidentale”, dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante gli interrogatori sulla strage di Piazza Fontana – conserva ancora oggi tutta la sua forza dirompente. Dario Fo rende quel fatto tragico una macchina comica incisiva, grottesca, lucidissima, capace di denunciare con ironia e intelligenza le storture del potere.

Ambientato in un luogo che diventa teatro dell’assurdo, lo spettacolo mette al centro il personaggio del Matto, un giullare moderno affetto da “istriomania”, che attraverso travestimenti, satire, paradossi e sberleffi riesce a scardinare verbali, certezze apparenti e contraddizioni di commissari, agenti e questori. Una figura irresistibile, comica e destabilizzante, che porta alla luce ciò che il potere vorrebbe celare.

In questa nuova edizione, il Matto sarà interpretato da Lodo Guenzi, che guiderà una vera e propria sarabanda comica e corrosiva: un vortice tra commedia degli equivoci, slapstick, grottesco e teatro di denuncia. Con la regia di Giorgio Gallione, Guenzi raccoglie l’importante eredità del premio Nobel Dario Fo e la trasforma attraverso la propria sensibilità, restituendo uno spettacolo attualissimo, vibrante, capace di parlare al presente con coraggio e brillantezza.

Uno spettacolo che fa ridere, riflettere, arrabbiare e commuovere. Un classico necessario, che oggi più che mai risuona con forza.

Teatro Franco Tagliavini – Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara – 0522 655407

www.teatronovellara.it – teatro@comune.novellara.re.it