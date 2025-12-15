A Fabbrico Gospel Soul…waiting for a gospel Christmas

Fabbrico approda il nuovo spettacolo targato Gospel Soul, un concerto trascinante e pieno di energia che coinvolgerà il pubblico fin dalle prime note. La tradizione del gospel si rinnova con arrangiamenti moderni in un repertorio preparato appositamente per l’occasione, che mescola la magia del gospel tradizionale con reinterpretazioni moderne di brani intramontabili di autori come Aretha Franklin, Michael Jackson e Pharrel Williams.

Ascolterete brani dal film The Greatest Showman e Sister Act II senza dimenticare alcuni classici del Natale come Have yourself a merry little Christmas, White Christmas e l’immancabile Oh happy day. Accanto al coro Gospel Soul, magistralmente diretto da Grazia Gamberini, la splendida voce di Anna Pelloni, Vincenzo Murè al pianoforte, Riccardo Golinelli al basso e Lucio Caliendo alla batteria.

Appuntamento mercoledì 17 dicembre, ore 21.00 presso il Teatro Comunale Pedrazzoli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.