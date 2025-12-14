Montecreto, auto esce di strada e s’incendia: salvi gli occupanti

Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo sono intervenuti per un incidente stradale sulla Statale di Riolunato, dopo la galleria di Strettara in direzione Pievepelago. Un’autovettura con a bordo due occupanti, nell’uscire di strada, durante l’urto si è incendiata. Fortunatamente i due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente, e la squadra è intervenuta solo per lo spegnimento e la messa in sicurezza del luogo, supportata dai volontari del distaccamento di Pievepelago, giunti in posto. Presenti il personale sanitario del 118 per le cure dei due occupanti e i Carabinieri.
