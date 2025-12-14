Va in archivio con un successo di partecipazione per gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon la 29esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano, accompagnata da seconda edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite e dalla non competitiva Run4Charity – Coop Alleanza 3.0: oltre 3500 i runner (1600 nella maratona, 1200 nella mezza maratona, più di 700 nella non competitiva) che si sono dati appuntamento per una giornata di sport e divertimento, baciata dal sole e da un temperatura più autunnale che invernale (9 gradi all’arrivo). Se dei numeri in crescita della maratona e del sold out della mezza maratona già si sapeva, piacevole sorpresa dell’ultimo minuto la nutrita partecipazione alla non competitiva.

Starter il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, che ha poi preso parte alla Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 assieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e a Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale.

Per quanto riguarda la gara, pronostici nella maratona rispettati con i successi dell’eritreo Mogos Shumay Solomon, al debutto a Reggio Emilia, e della ruandese Clementine Mukandanga, alla terza affermazione reggiana dopo le vittorie del 2021 e del 2024. A dare un ulteriore tocco di internazionalità le altre nazioni finite sul podio: Australia (Sam Blake, in gara per il club tedesco Eintracht Frankfurt) e Italia (Gianluca Ferrato, Atletica Saluzzo) su quello maschile; Italia (Isabella Caposieno, Orecchiella Garfagnana) e Polonia (Matylda Kowal) su quello femminile.

Primi al traguardo della mezza maratona Paolo Putti (Atletica Bergamo) e Benedetta Broggi (Sport Project Domodossola).

Podio Maratona Uomini: 1 Mogos Shumay 2h14’37, 2 Sam Blake (Eintracht Frankfurt) 2h16’24, 3 Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) 2h16’38.

Podio Maratona Donne: 1 Clementine Mukandanga (Orecchiella Garfagnana) 2h39’06, 2 Isabella Caposieno (Orecchiella Garfagnana) 2h44’24, 3 Matylda Kowal (Akademia Biegacza) 2h53’16.

Podio Mezza Maratona Uomini: 1 Paolo Putti (Atletica Bergamo) 1h07’32, 2 Patrick Francia (Atletica Reggio) 1h08’03, 3 Nathan Baronchelli (Azzurra Garbagnate) 1h10’53.

Podio Mezza Maratona Donne: 1 Benedetta Broggi (Sport Project Domodossola) 1h17’45, 2 Cecilia Curti (Runners Legnano) 1h22’00, 3 Maria Pia Penasa (Atletica Vigevano) 1h22’55.

Link alle classifiche complete: https://my.raceresult.com/374020/

IN ONDA SU SKY – Una sintesi della manifestazione sarà trasmessa su Sky Sport Arena lunedì 15 dicembre alle ore 22.30.