Avvicendamento alla Questura di Bologna

Bologna
La dichiarazione dell’Assessora alla Sicurezza urbana integrata Matilde Madrid

Rivolgo un ringraziamento sentito e sincero al Questore di Bologna Antonio Sbordone, che lascia la nostra città per assumere un nuovo incarico a Venezia. A lui vanno i miei auguri personali e quelli dell’Amministrazione comunale per questa nuova fase del suo percorso professionale.

Il Questore Sbordone ha sempre esercitato il suo ruolo con profondo senso delle istituzioni ed equilibrio, con uno sguardo attento al bene della città, alla tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti, mantenendo aperto il dialogo istituzionale e il confronto con i cittadini. Un approccio che richiede competenza, responsabilità e la capacità di tenere insieme esigenze diverse senza mai perdere di vista l’interesse generale.

Allo stesso modo, rivolgo il benvenuto al nuovo Questore designato Bonaccorso. Come abbiamo sempre fatto, garantiremo piena collaborazione, lealtà istituzionale e disponibilità al confronto, nella consapevolezza che solo lavorando insieme si possano affrontare le sfide della sicurezza in modo serio, efficace e rispettoso della nostra comunità.

















Redazione 1

