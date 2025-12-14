Al Valli il tradizionale Concerto di Natale di beneficenza promosso da Lapam Confartigianato

È in programma per martedì 16 dicembre il tradizionale Concerto di Natale organizzato da Lapam Confartigianato per scopi benefici che quest’anno giunge alla sua ventunesima edizione. Location dell’evento sarà, come di consueto, il Teatro Valli di Reggio Emilia che, a partire dalle ore 20.30, vedrà esibirsi sul palco l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal Maestro Stefano Giaroli.

Il programma prevede l’esibizione di Renata Campanella, Domenico Menini, Costanza Gallo e di tantissimi giovani artisti debuttanti, che hanno superato test importanti e che hanno studiato nei conservatori del territorio.

In occasione di questa ventunesima edizione del Concerto, l’intero ricavato sarà devoluto a Sa.Re, sigla di “Sanità Reggiana”, un’associazione di volontariato nata una anno fa con l’obiettivo di intercettare le esigenze di una realtà sanitaria molto variegata e che si concentra principalmente nell’assistenza e nella cura dei pazienti, con l’auspicio che possa sempre essere uguale e accessibile a tutti i cittadini.

L’evento è patrocinato dal Comune di Reggio Emilia.

Un sentito ringraziamento alle imprese sostenitrici del progetto:

Bimecc, Crisden, Emil Banca, Green Energy, Gruppo Seitel, Holyart, Nonsoloverde, Puliemme, Sacogen, Scam Metalli, Seat Plastic, Simertec, Studio Tamburoni

L’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

Fondata nel 2003 da Stefano Giaroli per valorizzare giovani musicisti provenienti principalmente dall’Emilia Romagna, l’Orchestra Sinfonica Delle Terre Verdiane è una delle più vivaci e dinamiche realtà orchestrali italiane ed annovera tra le sue fila elementi di spicco che collaborano con prestigiose Orchestre nazionali ed internazionali. Orchestra ufficiale delle produzioni Liriche di Fantasia in RE, si esibisce in numerosissimi Teatri italiani ed esteri, fra cui KKL di Lucerna e il Château de l’Empéri di Salon de Provence.