Tutela del consumatore, operazioni di anti abusivismo commerciale della Polizia Locale nel fine settimana scorso

Intenso fine settimana, quello scorso, di controlli per la Polizia Locale nell’ambito dei servizi organizzati per il contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo, e potenziati in occasione delle festività natalizie. Si è cominciato nella serata di sabato scorso quando verso le 21, agenti del reparto di Polizia Commerciale in servizio in abiti civili hanno notato diversi venditori che avevano steso la propria merce a terra, nel tratto iniziale di via Indipendenza. Per operare in sicurezza, a tutela dei passanti, è stato chiesto un supporto al personale del nucleo Centro Storico, un’azione che ha provocato, alla vista delle divise, il tentativo dei venditori di recuperare la propria merce, proposito fallito per l’intervento degli agenti. I venditori sono fuggiti precipitosamente disperdendosi tra i passanti, mentre la merce esposta è stata sequestrata. Si tratta, per l’esattezza, di 111 articoli, tra borse e piccola pelletteria, giubbotti e piumini, ma anche tute sportive e cappellini. Tutti gli articoli riportavano, fedelmente riprodotti, i marchi contraffatti delle più note case di moda internazionali.

Lunedì 8 dicembre invece, verso le ore 20.30, personale in abiti civili dei reparti di Polizia Commerciale, nucleo Centro Storico e Moto, sempre nell’ambito del controllo straordinario del centro storico, a contrasto dell’abusivismo commerciale, ha individuato ancora in via Indipendenza diversi soggetti intenti a vendere merce appoggiata al suolo. Gli agenti si sono avvicinati ai venditori qualificandosi, provocando così la loro fuga tra i passanti con il tentativo di recuperare la merce. Un’azione subito impedita dagli operatori che sono riusciti a recuperare praticamente tutto, esattamente 67 articoli tra giacconi, cappellini e pelletteria, tutti con marchi contraffatti delle più note case di moda.

I servizi organizzati per il contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo, potenziati in occasione delle festività natalizie, proseguiranno anche nei prossimi giorni.