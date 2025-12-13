Riaperta la basilica di San Bartolomeo a Casalgrande Alto, alla presenza del Vescovo Giacomo Morandi

La Basilica di San Bartolomeo Apostolo a Casalgrande Alto torna oggi ai suoi antichi splendori e, soprattutto, viene nuovamente restituita alla piena fruizione della comunità casalgrandese.

A sottolineare la solennità di questo momento di grande valore civile e religioso, alla cerimonia di riapertura hanno preso parte il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, l’intera Amministrazione comunale, le autorità civili, militari e religiose. Particolarmente significativa la presenza di S.E. Mons. Giacomo Morandi, Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, che ha celebrato la prima Santa Messa nel giorno della riapertura della Basilica.

Un evento di portata rilevante per l’intero territorio, che segna la restituzione alla cittadinanza di un’opera di straordinario valore architettonico, storico e spirituale. La Basilica, gravemente lesionata dal sisma del 2011, è stata completamente recuperata e riportata alla sua originaria bellezza grazie agli interventi di consolidamento strutturale, realizzati in anni passati, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e, negli ultimi tempi, grazie all’impulso dell’Amministrazione comunale, di don Carlo Castellini, parroco dell’Unità Pastorale ‘Maria, Regina della Pace’ e all’impegno, di inestimabile valore, di numerosi volontari, che con competenza e professionalità hanno reso possibile la riapertura e la piena fruibilità dell’edificio.