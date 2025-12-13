Panico a Casalecchio di Reno: “c’è un uomo con un fucile a pompa davanti a un bar”. Due arresti dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 39enne nato a Bologna e un 40enne nato a Pescara, entrambi residenti a Casalecchio di Reno, per reati in materia di detenzione abusiva di armi.

È successo durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando davanti a un bar di via Calzavecchio, per verificare la telefonata di un cittadino in preda al panico che aveva segnalato uno sparo e la presenza di un uomo armato di fucile a pompa. I militari sono intervenuti rapidamente al civico segnalato, bloccando due soggetti che si stavano dando alla fuga: un 39enne e un 40enne.

Sottoposti a una perquisizione personale, i due italiani sono stati trovati in possesso di alcune cartucce inesplose per arma corta, calibro 7,65 e arma lunga a canna liscia, calibro 12. Di fronte all’atteggiamento agitato dei due soggetti, i Carabinieri hanno approfondito il controllo ispezionando una siepe adiacente.

Le operazioni di ricerca consentivano di recuperare una pistola semi automatica, marca Beretta, calibro 7,65, col colpo in canna, il cane armato (in modalità pronta al fuoco) e il serbatoio inserito e un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa. Inoltre, veniva rinvenuto per terra il bossolo di una cartuccia esplosa. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati tradotti in un Istituto penale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.