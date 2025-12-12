venerdì, 12 Dicembre 2025
Tentano di rubare 56 confezioni di tonno al supermercato: due georgiani denunciati a Formigine

CronacaFormigine
Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Formigine sono intervenuti presso un supermercato di via Treves, a seguito di una segnalazione relativa a un furto in atto all’interno dell’esercizio commerciale.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato due uomini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 44 e 28 anni, che, dopo aver prelevato diversi generi alimentari, li avevano occultati sotto i propri indumenti, tentando di eludere il pagamento integrale della merce alle casse.

Il comportamento sospetto dei due uomini era stato notato dal personale del supermercato, anche grazie al sistema interno di videosorveglianza che ha consentito di ricostruire la dinamica esatta dell’episodio.

Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno permesso di rinvenire numerose confezioni di tonno in scatola (ben 56), per un valore complessivo di circa 80 euro, occultate all’interno delle giacche dei due uomini.

I responsabili sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito e deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La merce sottratta è stata integralmente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

L’attività rappresenta un forte segnale di presenza dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali, rinnovando il proprio impegno e confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.

















