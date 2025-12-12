venerdì, 12 Dicembre 2025
Street Sport: una giornata dedicata al Calisthenics nei Comuni dell'Area Nord

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e di Sport Valley Emilia-Romagna nell’ambito della L.R. 2/2024, prosegue il percorso di promozione dello sport giovanile con una nuova iniziativa dedicata al calisthenics, disciplina in forte crescita tra ragazze e ragazzi.

Domenica 14 dicembre sono in programma tre appuntamenti gratuiti aperti ai giovani dagli 11 ai 19 anni, con la presenza di un istruttore qualificato UISP che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di tecniche, esercizi e principi base dello street workout.

Gli incontri si svolgeranno in tre comuni del territorio con l’obiettivo di valorizzare parchi e spazi urbani come luoghi di aggregazione e movimento:

  • Ore 10.30 – Centro sportivo di Medolla• Ore 10.30 – Parco sonoro “A. Daolio”, via Don Minzoni, Camposanto• Ore 15.00 – Parco di via Chiletti, San Prospero

L’iniziativa rientra nel progetto “Street Sport: Inclusione in movimento”, che mira a contrastare l’abbandono sportivo degli adolescenti, favorire la partecipazione attiva e promuovere discipline accessibili e praticabili negli spazi pubblici.

La partecipazione è libera e non richiede iscrizione. Per informazioni: 0535621466

 

















