Spilamberto: uomo denunciato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un controllore SETA

CronacaModenaSpilambertoVignola
Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto sono intervenuti in via Berlinguer per una segnalazione pervenuta al 112, relativa ad un episodio violento consumato ai danni di un dipendente dell’azienda di trasporto locale “SETA”.

Giunti sul posto, gli operanti hanno immediatamente ricostruito la vicenda appurando che l’indagato, di origine nigeriana, classe ’88, gravato da numerosi precedenti di polizia, aveva aggredito fisicamente un addetto ai controlli sulla regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri, al termine di una discussione relativa al proprio biglietto.

L’indagato ha sferrato un pugno nei confronti della vittima che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. Il tempestivo intervento dei militari, anche grazie all’aiuto dei viaggiatori presenti in quel momento sul mezzo, ha scongiurato più gravi conseguenze.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

 

 

















