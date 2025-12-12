Ricercato e sorpreso in possesso di un coltello, arrestato in zona Tempio a Modena

Oggi, nel corso di un servizio ordinario di perlustrazione in zona “Tempio” di Modena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno controllato, in via Nicolò Dell’Abate un cittadino albanese, di 30 anni, che, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra alcune autovettura parcheggiate. La prontezza dei militari ha permesso loro di bloccarlo e approfondire le motivazioni di quel comportamento.

Le conseguenti operazioni di identificazione hanno consentito di accertare che si trattava di un uomo su cui pendeva un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di un furto commesso, lo scorso ottobre, a Modena.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dello straniero un coltello, con lama lunga 15 centimetri circa, ed alcuni effetti personali, risultati oggetto di furto: per questi motivi, l’albanese è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, per poi essere condotto all’interno della casa circondariale di Modena, per l’esecuzione del suindicato provvedimento restrittivo.

L’attività rappresenta un forte segnale di presenza dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali, in questo periodo in cui la zona “Tempio” è stata teatro di alcune recrudescenze criminali.

L’Arma dei Carabinieri rinnova dunque il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.