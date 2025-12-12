Reggio Emilia, 20 candeline per “Spazio Raga”: giovani, idee, formazione e opportunità in festa

Spazio Raga di via Turri 49 ha 20 candeline sulla torta. Giovedì 11 dicembre il luogo che da due decenni accompagna idee e talenti di ragazze e ragazzi ha celebrato un importante traguardo con un pomeriggio di festa dedicato ai giochi, alla storia e ai progetti per il futuro.

La festa si è aperta alle 16 con due ore di tornei e momenti ludico sportivi dedicati a tutti i ragazzi della città. Dalle 18 una tavola rotonda aperta dall’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, con gli interventi di Michele Gagliardo, coreferente formazione nazionale di Libera, Sabina Lugli, coordinatrice di Spazio Raga Cooperativa Accento ha proposto un momento di riflessione sull’importanza sociale ed educativa dell’ormai storico spazio di via Turri, sul ruolo ricoperto in questi anni nel quartiere e sulle prospettive future per continuare a offrire un contributo concreto al territorio e alle persone che lo vivono quotidianamente.

“Il ventennale di Spazio Raga – ha affermato Marwa Mahmoud – vuole essere un momento di festa e un’occasione per celebrare storie, esperienze ed energie dei giovani che lo hanno attraversato, oltre che per riflettere sul presidio educativo e sul suo ruolo in zona stazione. In questi due decenni lo spazio di via Turri si è accreditato come un luogo di crescita, cultura e comunità, capace di valorizzare il presente e progettare un futuro migliore dimostrando che la partecipazione attiva dei giovani può trasformare il territorio, generare opportunità e consolidare legami sociali. In un quartiere caratterizzato da diverse complessità sociali, forti contraddizioni e da un’elevata presenza di minori, Spazio Raga rappresenta un punto di riferimento stabile, capace di promuovere partecipazione, inclusione e crescita personale e comunitaria”.

Al termine dell’incontro è stata presentata la nuova escape room a cui i ragazzi stanno lavorando. Oltre all’ambientazione, il progetto prevede anche la scrittura della storia e degli enigmi che si troverà a risolvere chi si cimenterà nel gioco allestito all’interno di Spazio Raga con materiali di recupero riadattati attraverso l’attività dei laboratori di falegnameria. La festa per il compleanno di Spazio Raga rientra nell’ambito del calendario di iniziative “Insieme c’è una bella differenza” che il Comune di Reggio Emilia insieme a Fondazione Mondinsieme, a enti e associazioni del territorio ha promosso per ricordare la Dichiarazione Universale dei diritti umani e la Giornata mondiale del migrante che si celebra il 18 dicembre. Un percorso di eventi che fonde suoni, tessuti, colori, racconti e tradizioni per riflettere e parlare di cittadinanza partecipata e diritti, di convivenza pacifica tra i popoli, migrazioni, intercultura e inclusione come valore fondante della comunità.

Spazio Raga è un servizio educativo attivo dal 2005, nato in via Turri, all’interno degli spazi comunali al civico 49. Da due decenni è un luogo di aggregazione giovanile messo a disposizione dal Comune di Reggio Emilia attraverso Officina Educativa con la gestione della Cooperativa Accento. Le attività all’interno dello spazio variano da offerte educative a momenti dedicati al divertimento: tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì ragazze e ragazzi dai 14 anni d’età hanno la possibilità di fare sport, attività ludiche e compiti scolastici. Le molteplici attività fanno da cornice a un intreccio di relazioni tra pari e con gli educatori che si traducono in opportunità formative.

Nel 2025, da gennaio a oggi, circa una novantina di ragazzi nella fascia 14 – 28 anni ha frequentato Spazio Raga. Diversi i giovani con background internazionale: Marocco, Tunisia, Ghana, Senegal, Ucraina, Moldavia, Algeria, Egitto, Etiopia, Albania, Kosovo, Pakistan, solo per citarne alcuni. Le proposte sportive solitamente sono formate da gruppi di sette o otto giovani e in genere vengono praticate con un educatore al Campo di Marte per poter utilizzare liberamente le attrezzature già presenti nell’area verde. I laboratori invece sono maggiormente legati all’attività manuale.