PNRR, riunita in Prefettura a Reggio Emilia la Cabina di Coordinamento

Si è svolta oggi presso la Prefettura di Reggio Emilia, una nuova riunione della Cabina di Coordinamento per la definizione del piano di azione riguardante l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per il monitoraggio.

La riunione della Cabina di Coordinamento, presieduta dal Viceprefetto Vicario Dr.ssa Caterina Minutoli, si è svolta in contestuale collegamento in modalità videoconferenza con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, referente istituzionale anche per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Referente centrale della Ragioneria Territoriale dello Stato per la provincia di Reggio Emilia, i referenti della Regione Emilia – Romagna ed i rappresentanti istituzionali di alcune Unioni della Provincia di Reggio Emilia e in sede con gli altrettanti referenti delle altre Unioni.

Alla riunione della Cabina di Coordinamento, i punti maggiormente evidenziati e sostenuti anche dall’interlocuzione della Struttura di Missione, riguardano il monitoraggio e il coordinamento dello stato di avanzamento dei lavori (in vista dei prossimi adempimenti da esaurirsi entro la seconda metà dell’anno 2026), la complessa gestione amministrativa nonché finanziaria per il perfezionamento delle procedure operative e per il raggiungimento della rendicontazione finale, propedeutica all’ottenimento dei saldi di pagamento.

Particolare rilievo è stato attribuito complessivamente al raggiungimento positivo degli obiettivi sia gestionali che economici dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, nonché alla rappresentazione di alcune problematiche ancora sussistenti che, attraverso il confronto diretto nell’ambito della odierna riunione anche con il referente della Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state approfondite ed in parte chiarite, proponendo, invece, in altri casi, la soluzione specifica attraverso l’inserimento di tali criticità all’interno dei Piani d’Azione relativi ai diversi Soggetti Attuatori di questo territorio che, comunque, fa registrare un soddisfacente risultato complessivo in tema di completamento di interventi finanziati e un proficuo utilizzo delle risorse del PNRR a favore dell’intera collettività.

La Cabina di Coordinamento rimane, pertanto, sempre un cruciale punto di riferimento per i soggetti attuatori del territorio, in un’ottica di sinergia continua tra i diversi attori coinvolti nell’articolato scenario degli interventi del PNRR e le Amministrazioni centrali titolari.