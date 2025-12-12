venerdì, 12 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modenesePiscina coperta e aree esterne del Centro Sportivo di Finale: un incontro...





Piscina coperta e aree esterne del Centro Sportivo di Finale: un incontro per illustrare lo stato dell’arte

Bassa modeneseFinale EmiliaSport
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare MAF di viale della Rinascita, incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori della piscina comunale coperta.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del sindaco Claudio Poletti, interverranno Rosemma Minozzi, Responsabile Unico di Procedimento per i lavori di riqualificazione della piscina coperta e il progettista dell’intervento, Francesco Pullè.

Nel corso dell’incontro è prevista anche la presentazione dei professionisti incaricati del progetto di riqualificazione delle aree esterne del Centro Sportivo di via Monte Grappa, la cui aggiudicazione verrà ufficializzata nelle prossime settimane.

Le associazioni sportive e la cittadinanza sono invitate a partecipare.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.