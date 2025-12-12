Piscina coperta e aree esterne del Centro Sportivo di Finale: un incontro per illustrare lo stato dell’arte

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare MAF di viale della Rinascita, incontro di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori della piscina comunale coperta.
Dopo l’apertura dei lavori da parte del sindaco Claudio Poletti, interverranno Rosemma Minozzi, Responsabile Unico di Procedimento per i lavori di riqualificazione della piscina coperta e il progettista dell’intervento, Francesco Pullè.
Nel corso dell’incontro è prevista anche la presentazione dei professionisti incaricati del progetto di riqualificazione delle aree esterne del Centro Sportivo di via Monte Grappa, la cui aggiudicazione verrà ufficializzata nelle prossime settimane.
Le associazioni sportive e la cittadinanza sono invitate a partecipare.