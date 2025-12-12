La giornata della poesia a Fiorano Modenese

Sabato 13 dicembre, alle 17, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), il Circolo culturale Nuraghe “Pinuccio Sciola” di Fiorano Modenese organizza, come ogni anno, la “Giornata della Poesia”.

Partecipano all’evento Vanna Sanciu (lingua sarda), Giorgio Montanari (dialetto modenese) e Fabio Chierici (lingua italiana).

Leggono le poesie gli alunni delle classi quarte della scuola elementare Luisa Guidotti, vincitori del concorso di poesia 2025. Accompagnamento musicale con le Launeddas di Nicola Orrù.

Ingresso libero e gratuito; al termine buffet con prodotti sardi, offerto dagli organizzatori.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione artistica InArte, l’associazione di fotografia Framestorming e con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, del FASI e della Regione Sardegna.