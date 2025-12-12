Insulta gli agenti e danneggia due dispenser in un bar: 29enne denunciata a Reggio Emilia

Nella serata di martedì 10 dicembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati nell’ambito di specifici controlli all’interno di esercizi commerciali che insistono su zone a maggior rischio degrado della città, intervenivano all’interno di un bar di via Emilia Ospizio notoriamente frequentato da soggetti con precedenti penali.

All’interno dello stesso, i poliziotti hanno rintracciato una donna, 29enne italiana ma di origini nigeriane, che in palese stato di ubriachezza, inveiva contro gli agenti insultandoli e apostrofandoli con termini molto offensivi.

Inoltre, la 29enne, in preda ad un immotivato attacco di ira estemporaneo, aveva da poco danneggiato due dispenser presenti all’interno dei servizi igienici dell’esercizio commerciale.

La donna con molta fatica è stata accompagnata presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stata deferita in stato di libertà per le ipotesi di reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento nonché sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta.