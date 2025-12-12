In Pediatria un dolce Natale con i pandori dell’Associazione Giovani Diabetici

Anche quest’anno sotto l’albero di Natale della Pediatria del Policlinico di Modena sono arrivati i doni dell’Associazione Giovani Diabetici. Sono circa cinquanta i pandori che sono stati destinati ai bambini ricoverati e che questa mattina, venerdì 12 dicembre, sono stati consegnati dal presidente Daniele Bandiera e dalla vicepresidente Elena Benzi. Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Chirurgia Pediatrica, Dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, Professoressa Barbara Predieri, e dal responsabile dell’Oncoloematologia Pediatrica, Dottor Giovanni Palazzi. Con loro anche le rappresentanti della Scuola Ospedaliera Giacomo Grossi e dello Spazio Incontro.

L’Associazione Giovani con Diabete di Modena O.D.V. è un’associazione senza scopo di lucro, costituita per dare supporto, con spirito solidaristico, alle famiglie che debbano curare, sostenere e dare aiuto a giovani colpiti da diabete. Collabora con la Pediatria del Policlinico con diversi progetti, tra cui i campi scuola per imparare a convivere con il Diabete di Tipo 1.

«Vogliamo essere vicini alle persone meno fortunate che devono trascorrere le feste in ospedale – ha commentato Daniele Bandiera – per far sentire loro la nostra vicinanza con un pensiero».