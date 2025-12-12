Concerti di Natale a Fiorano Modenese

Il 2025 si conclude al Centro culturale di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, domenica 14 dicembre, alle ore 17, alla presenza delle autorità cittadine, con il tradizionale Concerto di Natale che vedrà la partecipazione del tenore Giorgio Casciarri e della soprano Simona Ferrari, accompagnati dai Maestri Gen Llukaci e Denis Biancucci.

Il programma prevede non solo melodie natalizie, ma le più belle musiche di tutti i tempi. Ci sarà la possibilità di scambiarsi gli auguri e fare un brindisi benaugurale, assaggiando i panettoni offerti dalla pasticceria Marcy’ Cake.

Dopo la pausa natalizia, riprenderanno al Centro le rassegne Decalogus e Cenacolo letterario, ripartirà A spasso nell’opera e prenderà il via una nuova rassegna intitolata “Incontri al Centro” dedicata alla riflessione e approfondimento sull’attualità, come sempre a cura del Comitato Fiorano in Festa, col patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Domenica sera, alle 21, in Santuario, la parrocchia di Fiorano organizza il Concerto di Natale della Corale Evaristo Pancaldi, diretta da Marco Montorsi con Simone Guaitoli al pianoforte, Angelico Milito soprano, Patrizia Vezzelli al flauto, Elisabetta Milito all’arpa e Giovanni Pietri alle percussioni. Ingresso libero e gratuito