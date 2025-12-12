venerdì, 12 Dicembre 2025
Carpi: sottoposta a fermo amministrativo auto sospetta

Identificati tre cittadini romeni con precedenti per truffa

La Polizia di Stato di Carpi, nella tarda mattinata di ieri, ha sottoposto a fermo amministrativo un’autovettura con targa britannica, controllata in circostanze sospette lungo la Strada Statale Romana Sud.

Durante il controllo, il conducente ha provato a effettuare una manovra in retromarcia senza riuscirvi; i tre occupanti, tutti cittadini romeni, hanno quindi desistito dal tentativo di fuga. Gli agenti del Commissariato di Carpi hanno proceduto alle perquisizioni, rinvenendo alcuni monili di bigiotteria.

Accompagnati presso gli Uffici per l’identificazione, i tre uomini – di 28, 30 e 37 anni – sono risultati già denunciati nei mesi scorsi per una truffa realizzata simulando uno stato di necessità: fingendo un guasto all’autovettura avrebbero richiesto denaro agli automobilisti offrendo in cambio gioielli rivelatisi falsi.

Al termine delle attività sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada e il veicolo è stato sottratto alla loro disponibilità poiché utilizzato in modo improprio e potenzialmente finalizzato alla commissione di ulteriori reati.

 

















