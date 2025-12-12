A Concordia il Natale si accende in piazza con Jo Squillo

Il ricco cartellone degli eventi natalizi del Comune di Concordia si arricchisce di un appuntamento speciale: domenica 14 dicembre Piazza Borellini ospiterà una giornata di festa, musica e convivialità che culminerà con il concerto gratuito di Jo Squillo, una delle voci e delle figure più iconiche della musica e della televisione italiana.

La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con l’apertura degli stand natalizi e la possibilità di gustare aperitivi e pranzare grazie all’offerta gastronomica curata da Bar Concordia, La Bella Sfilza, Circolo Anspi Splendor, gruppo DueOre e Lucciola Sound.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, la piazza entrerà nel vivo con il dj set dello staff di Lucciola Sound, che accompagneranno il pubblico fino al momento più atteso.

Alle ore 17.00, infatti, Jo Squillo salirà sul palco per un concerto a ingresso libero realizzato a cura Cincillà Records, portando a Concordia la sua energia in una inedita cornice natalizia.

Artista, conduttrice e attivista da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, Jo Squillo è protagonista di una lunga carriera che unisce creatività e impegno sociale. Proprio pochi giorni fa ha ricevuto dal Sindaco di Milano l’Ambrogino d’Oro, una delle più alte onorificenze civiche, per il suo lavoro costante contro la violenza di genere. Non poteva esserci occasione migliore per accoglierla a Concordia, nel cuore delle iniziative natalizie dedicate alla comunità.

Per tutta la giornata i negozi del centro storico rimarranno aperti, offrendo l’occasione ideale per gli acquisti natalizi. Non sarebbe Natale senza le vetrine accese del nostro centro, e proprio per sostenere la rete commerciale locale l’Amministrazione Comunale, anche per il 2025, ha messo a disposizione di ogni famiglia due buoni sconto da 5 € ciascuno, utilizzabili entro il 31 dicembre nei negozi aderenti di Concordia. Ogni 15,00 € di spesa darà diritto a utilizzare un buono da 5 €.