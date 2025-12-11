giovedì, 11 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaScomparsa a 82 anni Elda Ciarrocchi, titolare della Pelletteria Edda di via...





Scomparsa a 82 anni Elda Ciarrocchi, titolare della Pelletteria Edda di via Menotti a Sassuolo

CronacaIn evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Ci lascia una persona che ha accompagnato Sassuolo nella sua crescita, commerciale e sociale, un punto di riferimento dal 1961 e non solo per il commercio in centro storico, ma per intere generazioni di sassolesi abituati a vederla dietro il banco del negozio, sempre gentile, disponibile e con un sorriso per tutti”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore al Commercio Federico Ferrari ricordano Elda Ciarrocchi, titolare della Pelletteria Edda in via Menotti, scomparsa nella notte all’età di 82 anni.

“Un’amica di tutti, l’esperienza fatta a persona per chiunque di noi gestisca un’attività commerciale – aggiunge Federica Casoni, Presidente di Sassuololtre – sempre disponibile  e collaborativa. A nome di Sassuololtre le più sincere condoglianze a tutta la famiglia”.

“Al marito Umberto – concludono Sindaco ed Assessore – al figlio Roberto, alla nuora Patrizia ed ai tanti amici che lascia, vanno le più sentite condoglianze a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la città di Sassuolo”.

Nella serata di domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 18 si terrà il rosario presso le Camere Ardenti dell’Ospedale di Sassuolo; le esequie verranno celebrate sabato mattina, 13 dicembre, alle ore 9,30 in San Giorgio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.