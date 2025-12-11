Sarà il Caab a gestire in concessione il Mercato delle Erbe, fulcro dell’Hub urbano riconosciuto dalla Regione

La Giunta comunale ha individuato nella società Caab, che gestisce lo storico Centro Agro Alimentare di Bologna, il soggetto cui affidare in concessione il Mercato delle Erbe per 12 anni, guidando il piano di azione per la valorizzazione del mercato.

L’immobile è al centro di un progetto appena finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per farne la leva di un hub urbano, che include anche via Monte Grappa e l’area circostante.

Qui maggiori dettagli sul progetto: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/hub-mercato-erbe-approvato-progetto

Caab, uno tra i più significativi punti di riferimento locali nei circuiti distributivi del settore agroalimentare, è già parte dell’accordo di partenariato per la gestione dell’hub urbano e rappresenta il soggetto più idoneo alla salvaguardia e valorizzazione del Mercato delle Erbe, favorendo la dimensione locale in termini di accessibilità ai servizi e in un’ottica di micro-logistica urbana e di attenzione alla qualità ed al controllo dei prodotti.

La concessione dell’immobile ad uso commerciale ha durata di 12 anni, prevede un canone annuale di 356.725,08 più Iva, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, mentre eventuali lavori di valorizzazione, autorizzati dalla proprietà, potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Il Caab è tenuto a presentare un piano di azione per la valorizzazione del mercato da concordare con il Comune e annualmente un report a consuntivo.

Il progetto Hub urbano Mercato delle Erbe, presentato dal Comune alla Regione e approvato lo scorso luglio, prevede di garantire ai potenziali fruitori del Mercato la possibilità di accedere a prodotti con un buon rapporto di convenienza, a un prezzo adeguato e anche a nuovi servizi, dando al mercato una funzione di luogo della socialità.

Obiettivo è inoltre valorizzare le Botteghe Storiche e le attività con una storicità consolidata nell’area oggetto dell’intervento, che include il Mercato delle Erbe e via Monte Grappa, e predisporre un sistema di approvvigionamento dei prodotti che promuova l’efficienza della logistica del trasporto delle merci basandosi sulla fornitura a filiera corta, in un’ottica di sostenibilità ed efficienza, nel perseguimento della neutralità climatica della Città, come previsto da Bologna Missione Clima.

Eventi culturali e di animazione per la cittadinanza saranno mirati a sostenere la vitalità, la coesione sociale e il senso di appartenenza al luogo oltre che l’integrazione e comunicazione tra le attività presenti nel Mercato e nell’area in un’ottica di economia di prossimità.

In generale l’hub Mercato delle Erbe vuole valorizzare l’identità commerciale e il ruolo del mercato all’interno del tessuto urbano come polo di commercio tradizionale, sostenendone l’innovazione in termini di offerta commerciale e di servizi, attraverso un’offerta integrata tra vendita, somministrazione e servizi tramite aree attrezzate e spazi polivalenti che siano in grado di trasformarsi in luoghi di socialità e aggregazione per la comunità non esclusivamente legate al consumo.

Nella gestione e affidamento degli spazi interni al Mercato delle Erbe, Caab dovrà perseguire politiche di contenimento dei canoni di locazione per le attività meno remunerative.

Il commento dell’assessora Luisa Guidone:

“Il Comune ha deciso di rendere Caab protagonista del progetto di rilancio del Mercato delle Erbe, che era già contenuto nel progetto dell’hub urbano dell’area, e con questa delibera compie il primo passo in quella direzione. Si tratta di un passaggio importante, non soltanto burocratico, verso un progetto di gestione del Mercato compatibile con la tutela delle botteghe storiche, del commercio di vicinato e del commercio tradizionale che rappresentano la carta d’identità dell’attuale mercato. Il progetto metterà al centro lo sviluppo di servizi ai residenti del centro storico, attraverso un ragionamento sul giusto prezzo e sulla qualità dei prodotti offerti, sui servizi di consegna e sulla logistica. Il tutto nel quadro delle politiche dell’amministrazione sul cibo, come lo Ius cibi che abbiamo inserito recentemente nel nostro Statuto, e delle politiche ambientali che stiamo portando avanti. A partire da questi indirizzi Caab presenterà un piano d’azione, concordato con l’Amministrazione, per proseguire la valorizzazione dell’immobile e del Mercato stesso”.