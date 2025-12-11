giovedì, 11 Dicembre 2025
Modena: giovane italiano denunciato per danneggiamento

Cronaca
La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 25 anni per il reato di danneggiamento di un’auto in sosta.

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Monte Grappa per la segnalazione di una persona che stava danneggiando dei veicoli in sosta. Sul posto veniva fermato un 25enne che in evidente stato di ubriachezza aveva colpito con un calcio lo specchietto di un’ autovettura in sosta.

L’uomo veniva accompagnato in Questura ove al termine delle procedure di identificazione è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

 

















