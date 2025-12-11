giovedì, 11 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiIn un click tutti gli eventi degli otto comuni UCMAN





In un click tutti gli eventi degli otto comuni UCMAN

AppuntamentiBassa modenese
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un Natale ricco di eventi per un territorio di oltre 320 chilometri quadrati. Su di esso operano 8 comuni – Camposanto, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero – accomunati dal desiderio di far conoscere le proprie iniziative.

Per questo tutti gli eventi sono stati raccolti in una pagina del sito internet istituzionale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, facilmente accessibile e consultabile: appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età – concerti, spettacoli, mercatini natalizi, eventi culturali e sociali – e un unico punto da cui poter ottenere tutte le informazioni necessarie.

https://www.unioneareanord.mo.it/territori/eventi-e-iniziative/dicembre-2025

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.