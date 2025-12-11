Il Panettone Solidale della CRI di Sassuolo e il Pacco regalo di ANFI per gli anziani soli

Il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana ha consegnato in Municipio al Sindaco Matteo Mesini ed alla Vicesindaco Serena Lenzotti il ‘Panettone solidale’. Anche quest’anno, infatti, il comitato di Sassuolo è presente per la tradizionale raccolta fondi natalizia attraverso la vendita dei panettoni solidali. Un simbolo di condivisione per aiutare a costruire spazi e occasioni di crescita, inclusione e speranza per tutta la comunità.

Grazie ai proventi della raccolta sarà possibile sostenere: Centri estivi inclusivi, per offrire momenti di gioco, socialità e apprendimento anche ai bambini provenienti da famiglie in difficoltà. Attività di sostegno per ragazzi con OSA o altre fragilità educative. Progetti formativi nelle scuole dedicati a educazione civica, primo soccorso, salute e solidarietà. Percorsi di educazione alla salute mentale e alla gestione delle emozioni per adolescenti, in collaborazione con professionisti del territorio. Laboratori di cittadinanza attiva e volontariato giovanile, per costruire insieme una comunità più forte e solidale. Dai promotori un grazie di cuore a chi sostiene questa iniziativa e crede nel valore della solidarietà.

E proprio in occasione delle Feste Natalizie 2025, i Soci della Sezione ANFI di Sassuolo, con il gratuito patrocinio del Comune di Sassuolo e la collaborazione dei Servizi Sociali, hanno consegnato un pacco regalo con beni di prima necessità agli anziani che vivono soli sul territorio sassolese. Un piccolo gesto, ma dal grande valore umano, per non lasciare nessuno indietro.