Il Dottor Gregorio Marchese è il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna

Nei giorni scorsi il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dottor Gregorio Marchese ha assunto la direzione del Compartimento Polfer Emilia Romagna a seguito del collocamento in quiescenza della dottoressa Angela Catapano, Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Originario di Messina e laureato in Giurisprudenza, il dott. Marchese è entrato in Polizia nel 1992, maturando un articolato percorso professionale in diversi uffici dell’Amministrazione, con incarichi di rilievo, sia operativi che gestionali.

Dopo aver avviato la propria carriera in Calabria, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, di Dirigente del Commissariato di Palmi (RC) e Villa San Giovanni (RC) e di Vice Gabinetto della Questura di Reggio Calabria, ha ottenuto la promozione a Primo Dirigente, disimpegnando l’incarico di Reggente del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. Nel 2013 ha raggiunto la sede di Bergamo ove ha diretto la Divisione P.A.S. per poi essere destinato al Compartimento Polfer Sicilia ove, contestualmente, ha diretto a scavalco il Compartimento Polfer Sardegna.

Nel 2016 ha fatto ritorno in Calabria come dirigente del Commissariato di P.S. Siderno e, successivamente, dirigente della Digos di Reggio Calabria. Infine, dal 2019 il dott. Marchese ha svolto le funzioni di Vicario del Questore, prima di Vercelli e poi di Latina.

Recentemente promosso al grado di Dirigente Superiore, ha assunto l’incarico di Dirigente del Compartimento Polfer Emilia Romagna, ove porta con sé un bagaglio di consolidata esperienza in ambito investigativo, operativo e di gestione del personale.