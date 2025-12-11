Edustratombola, oggi al palazzetto di Reggio la festa di Natale sulla sicurezza stradale

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, il palazzetto dello sport cittadino ha accolto quasi 800 bimbi con la tredicesima edizione di Edustratombola, la festa dell’educazione stradale dedicata alle scuole primarie e organizzata da Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

La mattina è iniziata con i saluti istituzionali per ricordare ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza quando si circola sulla strada. A intervenire oltre al sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, al comandate della Polizia locale Italo Rosati, e al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Daniele Cottafavi, tutti i rappresentati di enti e associazioni che si occupano di sicurezza sulla strada: Cesare Zotti direttore Aci Reggio Emilia, Alfredo Tronci per la Provincia, Ivan Fontanesi della Croce Rossa, Nicola Macaroni del 118 e Andrea Marchese in rappresentanza del corpo dei Vigili del fuoco. Un’ovazione ha poi accolto Andrea Libutti, Andrea Bozzolan e Simone Bonetti tre giocatori della prima squadra granata.

Tra canti e balli le gradinate del palazzetto dello sport si sono trasformate in una grande aula dove la fortuna e la preparazione sull’educazione stradale ha regalato alle classi vincenti gite, buoni per materiale didattico offerto da Til e Buffetti, kit di segnali stradali e un ingresso allo stadio. Oltre trenta le classi presenti oggi con alunni di terza, quarta e quinta provenienti dalla città e dalla provincia. Diverse sorprese hanno ulteriormente arricchito la giornata: oltre a un video sulla sicurezza stradale realizzato grazie alla collaborazione tra Ac Reggiana 1919 e Polizia locale di Reggio Emilia, sono stati distribuiti 5000 biscotti a forma di segnale stradale preparati dagli studenti dell’istituto alberghiero Motti e 1200 merendine e bottigliette d’acqua donate da Barilla e Cimone e distribuite dal Corpo italiano ordine di Malta.

Ecco le classi vincitrici dell’Edustratombola 2025 – Con il gioco dei dadi: 4^B della Pezzani, che andrà allo stadio a vedere una partita della Reggiana; le classi 4^B della Righi di Brescello e 5^C della Matilde di Canossa hanno vinto buoni in materiale didattico da 200 e 100 euro. A conquistare la tombola sono state: la 4^B della Carducci e 3^A primaria di Brescello che si sono aggiudicate il primo premio vincendo una gita scolastica, completamente spesata in Val Brenta (Trento) con diverse attività sportive e didattiche tra cui scegliere; le classi 3^A di Ghiarda, 5^A della Marco Polo e 4^B della Bartali hanno vinto altrettanti minikit di segnali stradali per poter allestire in classe un percorso e proseguire l’attività di educazione stradale. Infine, il premio di consolazione con un buono per materiale didattico da 200 euro è andato alla classe quinta della primaria di Poviglio.