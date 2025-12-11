Conclusa con successo l’edizione 2025 di Carpi De.Co Story

La città di Carpi ha celebrato con grande partecipazione l’evento Carpi De.Co Story, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze certificate De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e alle storie dei produttori che contribuiscono a preservare tradizioni, saperi e identità del territorio.

Nel corso dell’iniziativa, il pubblico ha potuto scoprire da vicino prodotti, racconti, laboratori, testimonianze e momenti di approfondimento che hanno messo al centro la cultura alimentare locale e la sua evoluzione. L’evento ha registrato un’importante presenza di visitatori, operatori del settore e realtà associative, confermando l’interesse crescente verso il patrimonio gastronomico e artigianale carpigiano.

“Questa prima edizione di De.Co. Story ha dimostrato quanto la nostra città creda nel valore delle proprie tradizioni e sappia rinnovarle attraverso la passione dei produttori e la partecipazione della comunità. – spiega l’Assessora al Commercio, Promozione della Città, Eventi e Turismo del Comune di Carpi Paola Poletti – Abbiamo visto non solo gli artigiani, gli esperti ma anche tante cittadine e cittadini costruire insieme un racconto autentico, capace di unire qualità, cultura ed emozioni. Ringrazio tutti i partner e le realtà coinvolte: il loro impegno è fondamentale per continuare a far crescere un patrimonio che rappresenta una ricchezza per tutta la città”.

“Siamo davvero soddisfatti della risposta della città e dei tanti visitatori che hanno animato questa edizione di Carpi De.CO Story. – commenta — Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi – Il nostro obiettivo era raccontare le persone, le tradizioni e l’autenticità che rendono unici i prodotti De.C.O., e il calore del pubblico ci conferma che questa è la strada giusta. Ringraziamo produttori, partner e istituzioni per il lavoro condiviso: insieme abbiamo dato voce a un patrimonio che merita di essere conosciuto, tutelato e tramandato.”

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Carpi, in collaborazione con SGP Grandi Eventi e Carpi Lab e ha offerto al pubblico la possibilità unica di incontrare gli artigiani del sapore e partecipare attivamente alla riscoperta della gastronomia locale. Una manifestazione composta da un ricco programma esperienziale per valorizzare il patrimonio gastronomico della città, trasformando le ricette storiche in un’attrazione centrale per il territorio.