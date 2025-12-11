Concerto Gospel di Natale sabato presso la Basilica di San Petronio a Bologna

È confermata la presenza di Matte Lepore, sindaco di Bologna, e del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) al Concerto Gospel di Natale che si terrà Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 19:00, nella splendida cornice della Basilica di San Petronio. Per questo grande evento si sono avvalsi del patrocinio del Comune di Bologna e del supporto prezioso di Gruppo Hera, Conad, AssiCoop, Banca di Bologna e Campa.

Un evento straordinario voluto e organizzato da Confabitare, Confesercenti e CNA per augurare Buone Feste Natalizie 2025 a tutti i cittadini di Bologna e ai turisti presenti in Città.

Con la voce di Daniel Thomas, figura di rilievo internazionale nel panorama Gospel che dirigerà il Mass Choir, e quella della cantante Daria Biancardi, la serata sotto le volte medievali e imponenti della Basilica di San Petronio sarà un vero e proprio viaggio emozionale tra le più belle melodie gospel e i canti di Natale.

Anche grazie alle straordinarie voci degli Spirituals Ensemble di Bologna, diretti dal Maestro Massimo Gallo, e quelle dei marchigiani del Fano Gospel Choir, diretti dalla Maestra di musica Caterina di Placido, che eseguiranno i brani in programma. Con i loro canti coinvolgenti e suggestivi, i due cori riempiranno la Basilica di San Petronio di gioia, speranza e armonia, per condividere insieme alla comunità bolognese l’attesa del Natale in uno scenario unico.

A condurre la serata ci sarà la giornalista Simona Iannessa.

L’ingresso è gratuito.

Il Concerto Gospel di Natale andrà in onda su ètv la sera di Natale, alle 21.

“Abbiamo voluto organizzare questo concerto – afferma Alberto Zanni, Presidente di Confabitare – per condividere assieme ai nostri associati e alla città di Bologna la magia del Natale. Confabitare, nata sedici anni fa proprio qui e oggi attiva in molte regioni italiane, mantiene sotto le Due Torri il suo punto di riferimento più autentico. È il terzo anno che proponiamo questo appuntamento e la risposta del pubblico continua a sorprenderci felicemente. Lo scorso anno, nella Basilica, abbiamo accolto soci e cittadini, e anche quest’anno vogliamo ringraziare la cittadinanza per il sostegno che da tanti anni accompagna la nostra associazione”.

“Quello con il Gospel – sottolinea Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna – ormai è un appuntamento fisso che la collaborazione tra Confesercenti e Confabitare (nel 2025 arricchita da quella con CNA) dona a tutta la Città di Bologna. Questo concerto vuole essere il nostro augurio per una Città prospera, per una maggiore serenità nelle famiglie, per un futuro di Speranza e di Pace, per un incontro sempre più proficuo tra le forze della pubblica amministrazione e quelle attive del mondo produttivo e del terziario. Un grande evento culturale che unisce quanti, cittadini e turisti, sotto le Due Torri riscoprono la magia del Natale, come fosse la prima volta”.

“In un anno ricco di iniziative – è il commento di Massimo Fontanarosa, Responsabile CNA area Città di Bologna – offerte da CNA ai bolognesi per celebrare l’80simo anniversario dalla nascita, non poteva mancare un’iniziativa natalizia come il concerto Gospel. CNA insieme a Confabitare e Confesercenti vuole donare musica emozionante e felice, nella basilica di San Petronio, chiesa simbolo di Bologna, perché queste feste natalizie siano felici e serene ma ci facciano anche riflettere e ci diano speranza in anni così difficili quali sono quelli che stiamo vivendo”.

“Il concerto gospel di sabato 13 dicembre in San Petronio – ricorda Stefania Betti, Presidente dell’Associazione Corale Spirituals Ensemble di Bologna – è per noi un incontro prezioso. Incontrarsi significa aprirsi alla conoscenza e alla condivisione, ed è un modo speciale per avvicinarci al Natale insieme ai bolognesi e ai visitatori della città. Questa serata nasce proprio dalla forza degli incontri che nel tempo hanno creato legami. Torniamo a cantare con gli amici del Fano Gospel Choir, con cui il dialogo musicale è costante. Ritroviamo Daniel Thomas, direttore e formatore che ha segnato tappe importanti del nostro percorso. Rivediamo Daria Biancardi, artista con cui condividemmo anni fa un festival, e che oggi torna a intrecciare la sua voce con la nostra. Anche il rapporto con Confabitare nacque da un incontro capace di generare collaborazioni e nuovi progetti. Gli incontri aprono strade, sempre. La musica ci permette di percorrerle insieme”.