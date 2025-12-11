giovedì, 11 Dicembre 2025
Concerto Gospel di Natale sabato presso la Basilica di San Petronio a Bologna

AppuntamentiBologna
È confermata la presenza di Matte Lepore, sindaco di Bologna, e del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) al Concerto Gospel di Natale che si terrà Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 19:00, nella splendida cornice della Basilica di San Petronio. Per questo grande evento si sono avvalsi del patrocinio del Comune di Bologna e del supporto prezioso di Gruppo Hera, Conad, AssiCoop, Banca di Bologna e Campa.

Un evento straordinario voluto e organizzato da Confabitare, Confesercenti e CNA per augurare Buone Feste Natalizie 2025 a tutti i cittadini di Bologna e ai turisti presenti in Città.

Con la voce di Daniel Thomas, figura di rilievo internazionale nel panorama Gospel che dirigerà il Mass Choir, e quella della cantante Daria Biancardi, la serata sotto le volte medievali e imponenti della Basilica di San Petronio sarà un vero e proprio viaggio emozionale tra le più belle melodie gospel e i canti di Natale.

Anche grazie alle straordinarie voci degli Spirituals Ensemble di Bologna, diretti dal Maestro Massimo Gallo, e quelle dei marchigiani del Fano Gospel Choir, diretti dalla Maestra di musica Caterina di Placido, che eseguiranno i brani in programma. Con i loro canti coinvolgenti e suggestivi, i due cori riempiranno la Basilica di San Petronio di gioia, speranza e armonia, per condividere insieme alla comunità bolognese l’attesa del Natale in uno scenario unico.

A condurre la serata ci sarà la giornalista Simona Iannessa.

L’ingresso è gratuito.

Il Concerto Gospel di Natale andrà in onda su ètv la sera di Natale, alle 21.

“Abbiamo voluto organizzare questo concerto – afferma Alberto Zanni, Presidente di Confabitareper condividere assieme ai nostri associati e alla città di Bologna la magia del Natale. Confabitare, nata sedici anni fa proprio qui e oggi attiva in molte regioni italiane, mantiene sotto le Due Torri il suo punto di riferimento più autentico. È il terzo anno che proponiamo questo appuntamento e la risposta del pubblico continua a sorprenderci felicemente. Lo scorso anno, nella Basilica, abbiamo accolto soci e cittadini, e anche quest’anno vogliamo ringraziare la cittadinanza per il sostegno che da tanti anni accompagna la nostra associazione”.

“Quello con il Gospel – sottolinea Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna – ormai è un appuntamento fisso che la collaborazione tra Confesercenti e Confabitare (nel 2025 arricchita da quella con CNA) dona a tutta la Città di Bologna. Questo concerto vuole essere il nostro augurio per una Città prospera, per una maggiore serenità nelle famiglie, per un futuro di Speranza e di Pace, per un incontro sempre più proficuo tra le forze della pubblica amministrazione e quelle attive del mondo produttivo e del terziario. Un grande evento culturale che unisce quanti, cittadini e turisti, sotto le Due Torri riscoprono la magia del Natale, come fosse la prima volta”.

“In un anno ricco di iniziative – è il commento di Massimo Fontanarosa, Responsabile CNA area Città di Bologna offerte da CNA ai bolognesi per celebrare l’80simo anniversario dalla nascita, non poteva mancare un’iniziativa natalizia come il concerto  Gospel. CNA insieme a Confabitare e Confesercenti vuole donare musica emozionante e felice, nella basilica di San Petronio, chiesa simbolo di Bologna, perché queste feste natalizie siano felici e serene ma ci facciano anche riflettere e ci diano speranza in anni così difficili quali sono quelli che stiamo vivendo”.

“Il concerto gospel di sabato 13 dicembre in San Petronio – ricorda Stefania Betti, Presidente dell’Associazione Corale Spirituals Ensemble di Bologna – è per noi un incontro prezioso. Incontrarsi significa aprirsi alla conoscenza e alla condivisione, ed è un modo speciale per avvicinarci al Natale insieme ai bolognesi e ai visitatori della città. Questa serata nasce proprio dalla forza degli incontri che nel tempo hanno creato legami. Torniamo a cantare con gli amici del Fano Gospel Choir, con cui il dialogo musicale è costante. Ritroviamo Daniel Thomas, direttore e formatore che ha segnato tappe importanti del nostro percorso. Rivediamo Daria Biancardi, artista con cui condividemmo anni fa un festival, e che oggi torna a intrecciare la sua voce con la nostra. Anche il rapporto con Confabitare nacque da un incontro capace di generare collaborazioni e nuovi progetti. Gli incontri aprono strade, sempre. La musica ci permette di percorrerle insieme”.

















