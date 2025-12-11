Amplifon lancia “The Wish”, campagna di Natale dedicata al valore dell’ascolto

MILANO (ITALPRESS) – Per Natale Amplifon lancia la speciale campagna globale The Wish (“Il Regalo Perfetto”). Una nonna con il suo nipotino, un papà con sua figlia, una coppia che continua a condividere emozioni sono le scene di una campagna fotografica dedicata al valore dell’ascolto al momento di scegliere il regalo più giusto per le persone care.

Le immagini di The Wish raccontano il momento dell’apertura dei regali mostrando l’intimità, il calore e l’emozione che nascono dalla consapevolezza di essere stati ascoltati e aver ricevuto attenzione da chi amiamo. Così, il gesto di donare si trasforma in una forma di cura e affetto che coinvolge chi esprime il desiderio tanto quanto chi è in grado di ascoltarlo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi nel mondo circa 1,5 miliardi di persone convivono con una forma di perdita uditiva (o ipoacusia) e il loro numero è destinato a salire a 2,5 miliardi nel 2050. L’iniziativa riflette la missione di Amplifon di migliorare la qualità della vita delle persone non solo attraverso le tecnologie più avanzate ma anche con un percorso di diagnosi e cura continuo e altamente personalizzato, oltre che tramite iniziative e campagne di sensibilizzazione come il progetto Listen Responsibly.

La campagna, realizzata da Amplifon insieme ad Accenture Song Italia con gli scatti dello studio del fotografo argentino Ale Burset, è declinata sulle piattaforme social e digitali in Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna, Polonia, Ungheria, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e America Latina ed è visibile per le vie di Milano.

