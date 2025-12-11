A Reggio Emilia l’Assemblea dell’Hub urbano per il rilancio del centro. Interventi in atto

Si è svolta nel pomeriggio di oggi presso la Camera di Commercio dell’Emilia l’Assemblea dell’Hub urbano centro storico di Reggio Emilia che ha riunito soci e stakeholder.

Durante l’incontro sono stati condivisi azioni e progetti concreti messi in campo per il rilancio del centro di Reggio Emilia a nove mesi dalla presentazione, nel marzo 2025, del piano strategico “Noi. Centro storico. Il piano di rilancio” e dopo il riconoscimento, a luglio, da parte dalla Regione Emilia-Romagna di Hub urbano, uno status che consente di accedere a importanti finanziamenti regionali.

In apertura il sindaco Marco Massari ha sottolineato: “Il centro storico è il cuore di Reggio Emilia: è il luogo dove si intrecciano memoria, vita quotidiana e futuro della città. Quando il centro funziona, tutta la città sta meglio – ha sottolineato – Per questo, a partire dal Piano presentato a marzo, stiamo lavorando con determinazione insieme a tanti soggetti del territorio per renderlo più vitale, curato, sicuro e capace di generare nuove opportunità di impresa, lavoro e socialità. L’Assemblea dei soci dell’Hub urbano è il luogo naturale in cui condividere questo cammino e programmare i passi successivi”.

“Presentiamo all’assemblea dei soci dell’Hub urbano nove mesi di lavoro concreto – ha affermato l’assessora a Economia urbana Stefania Bondavalli – Il Piano strategico del centro storico non è rimasto sulla carta: insieme alla cabina di regia, ai commercianti, agli artigiani, agli operatori culturali e turistici, ai residenti e ai cittadini, abbiamo iniziato a costruire un nuovo ciclo per l’esagono. L’Hub urbano è lo strumento che ci permette di dare continuità, metodo e risorse a questo percorso”,

Era inoltre presente l’assessora regionale a Turismo, commercio e sport Roberta Frisoni: “La Regione sta investendo con decisione per innovare e rendere più vitali e attrattivi i centri urbani, in attuazione della legge regionale sul commercio. Dopo il primo bando del 2024, che ha stanziato 1 milione di euro per gli studi preliminari, nel 2025 abbiamo riconosciuto 63 Hub in 44 Comuni, dal litorale all’Appennino, confermando l’Emilia-Romagna come laboratorio avanzato di politiche urbane. Sempre nel 2025 abbiamo attivato un ulteriore bando da 1,5 milioni di euro per studi di fattibilità, che potrà generare nuove candidature per il riconoscimento nel 2026. Oggi compiamo un nuovo passo avanti, mettendo a disposizione, con un bando in uscita nelle prossime settimane, 14 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana (nelle annualità 2026-27) destinati agli Hub già riconosciuti: un impegno concreto per sostenere territori più competitivi, coesi e orientati al futuro. La provincia di Reggio Emilia è pienamente protagonista: 13 gli Hub riconosciuti, tra cui quello del capoluogo, e quattro i progetti già finanziati con il bando 2025 della nuova legge sulla valorizzazione delle aree commerciali – Viano, Fabbrico, Castellarano e Unione della Bassa Reggiana – per circa 500 mila euro di contributi regionali (484.684 euro) a fronte di 754 mila euro di spesa complessiva. Sono interventi che dimostrano la capacità progettuale dei Comuni e la volontà di investire sulla qualità dello spazio pubblico, sulla promozione e sulla vitalità delle comunità. Reggio Emilia – ha concluso Frisoni – saprà certamente individuare la strada dell’innovazione e della riqualificazione del proprio centro storico, e momenti di confronto come questo rappresentano la migliore premessa per arrivare a soluzioni condivise e di valore”.

Quattro i gruppi di lavoro impegnati sulle strategie e i progetti del piano di rilancio del centro storico di Reggio Emilia; oltre 30 gli incontri con attori pubblici e privati; 500 tra commercianti e residenti le persone incontrate per dare gambe al percorso di ascolto e condivisione per un centro storico vitale, curato, sicuro, ricco di opportunità per tutte e tutti.

Tra realtà economiche, sociali, culturali, professionisti, cittadini e cittadine del centro storico sono oltre 200 i soggetti iscritti all’Assemblea dell’Hub urbano. La cabina di regia, che svolge un ruolo costante di coordinamento, è costituita da Comune di reggio Emilia, Camera di commercio dell’Emilia, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Lapam Confartigianato, Confedilizia, Asppi Piccoli Proprietari Immobiliari.

Durante l’assemblea si sono quindi alternati diversi soggetti – commercianti, imprenditori, operatori culturali, del turismo e della sicurezza (Polizia locale e Street tutor) che hanno presentato azioni realizzate e in corso di realizzazione dando voce a idee e opportunità per il rilancio del centro storico sotto diversi punti di vista: dagli eventi di promozione alla cultura, dagli interventi sociali alla sicurezza, dall’accessibilità alle infrastrutture.

L’incontro, a cui seguirà un secondo appuntamento il 22 gennaio, è stato chiuso da Stefano Micelli, docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia, intervenuto su “Socialità ed economia sostenibile per il rilancio dei centri storici” che ha presentato i primi risultati di uno studio operativo commissionato dal Comune di Reggio Emilia. Attraverso analisi, interviste e confronti con operatori e stakeholder locali, il lavoro di Micelli ha letto le trasformazioni in atto nel commercio di prossimità e negli usi sociali degli spazi urbani per individuare nuove forme di impresa, artigianato ev Dopo oluto e servizi di quartiere in grado di rafforzare il ruolo del centro storico. Ma soprattutto per proporre piste operative che potranno essere integrate nei progetti dell’Hub urbano, soprattutto in relazione alla transizione verso una nuova economia urbana di prossimità.

HUB URBANO / 2, PROMOZIONE DEL CENTRO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE NUOVE E GIÀ ESISTENTI: LE LINEE D’AZIONE PER IL RILANCIO DELL’ESAGONO DI REGGIO EMILIA

Quattro linee di intervento prioritarie per la nuova economia urbana di prossimità indicate dalla Cabina di regia dell’Hub e presentate all’Assemblea

La cabina di regia dell’Hub urbano ha individuato quattro linee di intervento prioritarie, che verranno candidate all’imminente bando regionale a sostegno degli Hub urbani di centro storico:

Agenzia di promozione integrata del centro storico: una struttura stabile di comunicazione e marketing territoriale dedicata al “prodotto centro storico” che avrà il compito di promuovere in modo coordinato eventi, iniziative, offerta commerciale, culturale e turistica partendo e valorizzando il lavoro dello Iat-R

Accompagnamento a chi vuole fare impresa in centro storico: un insieme di azioni dedicate a chi vuole investire in centro, aprire nuove attività o sperimentare nuovi format.

Sostegno alle imprese esistenti per rafforzare il tessuto economico già presente in centro storico.

Tra gli strumenti allo studio ci sono programmi di riqualificazione dei locali e degli spazi di vendita; formazione su nuove competenze (digitale, marketing, servizi esperienziali, integrazione con il turismo); azioni per favorire reti tra imprese, co-marketing di via e collaborazioni tra commercio, cultura e artigianato di servizio.

“Con queste tre linee d’azione – ha spiegato l’assessora a Economia urbana Stefania Bandavalli intervenuta nell’assemblea a nome della Cabina di regia – vogliamo tenere insieme promozione, nascita di nuove imprese, rafforzamento di chi è già in centro storico. Il bando regionale di prossima pubblicazione sarà un’occasione importante e l’Hub urbano si candida con un pacchetto di proposte costruite insieme agli operatori”.

Cura dello spazio pubblico. Presentati anche i progetti di cura dello spazio pubblico nel centro storico, con un pacchetto di manutenzioni urbane per un importo complessivo di 600.000 euro per il biennio 2025 e 2026.

Gli interventi riguarderanno, tra l’altro pavimentazioni, arredi, illuminazione e piccoli elementi di decoro urbano, sistemazioni puntuali di spazi di sosta e percorsi pedonali, interventi mirati a migliorare qualità e sicurezza negli spazi di uso quotidiano.

L’obiettivo è affiancare ai progetti di medio-lungo periodo una cura costante e visibile, capace di dare segnali immediati di attenzione ai residenti, alle imprese e a chi frequenta il centro storico. In questa direzione va anche l’incremento delle attività di pulizia messa in campo da Iren a partire da queste feste natalizie.

Rigenerazione urbana. Sono stati illustrati anche i principali progetti di rigenerazione urbana che interessano il cuore della città. In particolare, la riqualificazione del parcheggio Zucchi, per renderlo più bello, funzionale e sicuro, migliorando accessi, illuminazione, percorsi pedonali e integrazione con il contesto urbano e il progetto per il Parco del Popolo, volto a renderlo più attrattivo e vitale attraverso la realizzazione di un nuovo padiglione polivalente, denominato Chalet Diana, pensato come spazio per iniziative culturali e sociali e come bistrò–caffetteria e una una nuova area playground, dedicata al gioco e al tempo libero, per rafforzare il ruolo del parco come luogo di incontro per famiglie, bambini e giovani. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro.

Nuovi eventi e format innovativi per il centro storico. Una nuova linea dedicata a nuovi eventi e format originali, costruiti sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche reggiane e su nuovi trend economico–commerciali come il riuso, la sostenibilità e il vintage. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del centro storico come “palcoscenico urbano” capace di attrarre pubblici diversi durante tutto l’anno, integrare la dimensione commerciale con esperienze culturali e sociali legate al cibo, al recupero, al second hand e al design. Questa linea è stata sviluppata in modo particolare grazie al contributo di operatori iscritti all’Hub urbano e dei comitati di commercianti di piazza San Prospero e piazza Fontanesi, che hanno messo a disposizione esperienza, idee e proposte maturate nell’organizzazione di iniziative di qualità nelle due piazze.

Accessibilità al centro. I punti principali di un piano per migliorare l’accessibilità al centro sono stati presentati dall’assessora Carlotta Bonvicini. Oltre alla riqualificazione del parcheggio Zucchi, come asse portante di rigenerazione urbana con una forte attenzione anche ambientale, prevista anche la riqualificazione di altri parcheggi a servizio del centro storico e azioni per il rilancio dei servizi di trasporto pubblico e incentivazione della mobilità sostenibile. Il piano sarà condiviso e costruito insieme a stakeholder e con la cabina di regia dell’Hub urbano, in particolare il nuovo contratto di gestione della sosta sarà l’occasione per mettere in previsione nuovi investimenti. Altri interventi riguarderanno la gestione dei permessi Ztl che diventa più flessibile grazie al nuovo portale digitale e nuove tipologie di permessi.

“Il centro storico sta tornando al centro dell’agenda della città grazie a un lavoro condiviso – ha concluso l’assessora Stefania Bondavalli – In nove mesi abbiamo prodotto azioni e progetti concreti, ma soprattutto abbiamo costruito un metodo: l’Hub urbano come luogo stabile di confronto e di decisione, e una comunità di stakeholder che si riconosce in un obiettivo comune, fare del centro storico un luogo più vitale, attrattivo e inclusivo».