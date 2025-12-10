Torna “Happy New Year, Correggio”: la notte del 31 dicembre si brinda in centro storico

A Correggio il nuovo anno si festeggia in centro storico. Torna “Happy New Year Correggio!”, il grande appuntamento di Capodanno promosso dall’Amministrazione comunale insieme ai locali del cuore della città, che quest’anno accenderà corso Mazzini nella notte di mercoledì 31 dicembre a partire dalle 22.

Sul palco si alterneranno alcuni volti notissimi della musica italiana: Toky, Alteria e Ketty di Virgin Radio guideranno il dj set e l’animazione, affiancati da Mario Riso con il progetto Rezophonic, da Andy dei Bluvertigo e da Eva Poles, storica voce dei Prozac+. Una line up pensata per far ballare e divertire tutte le generazioni. Con l’ausilio di Festival Bar, ovvero Spiriti Allegri, Mini Bar, Caffè del Teatro, La galera e La zecca, il gruppo dei locali del centro storico di Correggio che aderiscono all’iniziativa.

L’evento sarà accompagnato dall’apertura straordinaria di bar e ristoranti del centro, che proporranno cene, aperitivi e brindisi fino a tarda notte, trasformando il centro storico in un grande salotto a cielo aperto. L’obiettivo è offrire a chi resta in città un Capodanno di qualità, sicuro e accessibile, valorizzando al tempo stesso le attività che ogni giorno tengono viva la nostra comunità.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della serata, nell’area del concerto saranno vietati i botti e l’ingresso di bottiglie e bicchieri di vetro dall’esterno.

“Abbiamo voluto confermare e far crescere l’esperienza positiva dello scorso anno, proponendo di nuovo un Capodanno in piazza pensato per tutte e tutti – sottolinea il sindaco di Correggio Fabio Testi –. Ritrovarsi in corso Mazzini significa vivere il nostro centro storico come luogo di comunità, in cui si intrecciano relazioni, musica e voglia di stare insieme. È anche un modo concreto per sostenere i locali e i ristoranti del cuore della città, che con il loro lavoro e la loro creatività contribuiscono ogni giorno a renderla più accogliente e viva. Invitiamo i correggesi e chi vorrà raggiungerci a festeggiare insieme, con responsabilità, l’arrivo del nuovo anno nel segno della condivisione e dell’attenzione reciproca”.

Tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Comune di Correggio.