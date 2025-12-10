mercoledì, 10 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCarpiStupefacente e munizioni rinvenuti a Carpi: una denuncia





Stupefacente e munizioni rinvenuti a Carpi: una denuncia

CarpiCronacaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino marocchino di 52 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

A seguito di intervento gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto indizi di una possibile attività di spaccio da parte dell’uomo nella sua abitazione nonché la possibile detenzione di un’arma da fuoco. A seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti, un caricatore per pistola cal.7,65 con all’interno sette cartucce e, nella stessa area, un involucro contenente hashish e un bilancino di precisione.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.