Sabato la posa della prima pietra per la nuova sede scout di Castel San Pietro Terme

Sabato 13 dicembre alle ore 15, al Parco Lungo Sillaro, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme.

Come stabilito dalla convenzione firmata lo scorso dicembre tra il Comune e il Gruppo scout Castel San Pietro 1, l’Amministrazione ha messo a disposizione un’area all’ingresso del parco, nei pressi dell’attuale sede, demolendo un vecchio edificio ormai inutilizzato e pericolante.

I lavori di costruzione del nuovo edificio sono iniziati il 20 ottobre. La struttura, che riprenderà nell’aspetto esterno quella preesistente, sarà realizzata interamente a carico degli scout castellani, con un investimento complessivo di circa 450 mila euro.

Si tratta di un progetto rilevante per la città e per i giovani che si avvicinano al movimento scout: negli ultimi vent’anni il gruppo è passato da 130 a 290 iscritti, con una lista d’attesa di oltre 160 ragazzi. Il nuovo spazio permetterà di accogliere più giovani, anche in vista della nascita del nuovo gruppo Castel San Pietro 2.

La struttura sarà inoltre un punto di riferimento per gli scout di Bologna, Imola e dell’intera regione, che potranno utilizzarla per uscite, cacce ed eventi speciali, immersi nel verde del parco e a pochi minuti dal centro storico.

L’ampio salone offrirà ulteriori opportunità di utilizzo: feste di compleanno, iniziative scolastiche, assemblee, eventi culturali e ambientali promossi dal Comune.

L’edificio verrà costruito secondo i più moderni criteri, nel rispetto delle normative e con particolare attenzione alla sostenibilità. Sarà dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Alla realizzazione partecipano aziende locali, impegnate a garantire qualità e contenimento dei costi.

Il progetto è finanziato dagli scout castellani, che negli anni hanno organizzato numerose iniziative per la raccolta fondi e ricevuto donazioni da famiglie, privati, imprese e istituti bancari.

La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2026, così da permettere al nuovo gruppo Castel San Pietro 2 di iniziare nell’edificio le attività dell’anno scoutistico 2026/27. Contestualmente, il gruppo Castel San Pietro 1 potrà riorganizzare gli spazi della sede storica, oggi condivisa da 13 unità dei due gruppi che devono alternarsi con notevoli difficoltà logistiche.

Alla cerimonia parteciperanno la Sindaca Francesca Marchetti, gli scout e le loro famiglie, le autorità civili, religiose e militari, oltre ai responsabili della Zona scout di Bologna. L’evento, che si svolge quando i lavori sono già in fase avanzata (è in costruzione il solaio del primo piano), sarà un’occasione di festa, di scambio degli auguri natalizi e di presentazione alla città dell’impegno degli scout e di quanti li sostengono.

Un elemento simbolico unirà idealmente la nuova sede a quella storica: una pietra molto antica usata nella cerimonia di posa del 2003, poi mai inserita in cantiere e conservata con lungimiranza nella soffitta dell’attuale sede. Al termine della cerimonia saranno offerti tè caldo e biscotti a tutti i partecipanti.