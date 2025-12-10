Primo weekend di shopping natalizio: a Modena e provincia vendite stabili

Confesercenti Modena presenta il primo report sullo shopping natalizio, realizzato con il coinvolgimento delle attività commerciali e della ristorazione del territorio tra Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola. Il sondaggio è il risultato delle interviste effettuate a imprese associate a Confesercenti Modena, attive in diversi settori: alimentare, abbigliamento, elettronica, giocattoli, libri, gioiellerie, profumerie e ristorazione.

Shopping natalizio: il report di Confesercenti Modena

Dall’analisi emerge un quadro di sostanziale stabilità per gran parte del commercio di Modena e provincia, nonostante il Black Friday abbia fatto anticipare una parte degli acquisti, influenzando l’andamento attuale e rendendo i consumatori più oculati nelle spese.

Il 72% dei negozianti intervistati ha dichiarato vendite stabili o in aumento e il restante 28% in lieve diminuzione, rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trend di stabilità caratterizza la maggioranza delle attività commerciali, mantenendo i volumi di vendita registrati lo scorso anno, con una chiara preferenza verso gli acquisti legati alla tradizione alimentare modenese. In crescita il settore della ristorazione, con aumenti di fatturato registrati sia nel capoluogo che in diverse aree del comprensorio. Un segnale molto forte arriva dalle prenotazioni per le feste, dove a Modena si registra già il “tutto esaurito” per le giornate chiave come Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Anche nel settore della profumeria crescono le vendite, specie nel Distretto Ceramico e a Modena, grazie alla domanda di profumi di nicchia e prodotti per la cura della persona come creme corpo e profumatori per ambiente, che rimangono un’ottima soluzione quando si tratta di regali, con una spesa media di 106 euro.

Il settore alimentare tradizionale registra una forte accelerazione, evidenziando l’importanza della qualità della spesa per la tavola delle festività. I prodotti della tradizione modenese (tortellini, zampone, ecc) sono tra i più venduti, bene anche la vendita di ortofrutta e ceste natalizie. Lo scontrino medio per questo genere di acquisti si attesta intorno ai 37 euro. Bene anche la vendita di dolci, stabile rispetto allo scorso anno l’acquisto di panettoni artigianali. In calo invece la vendita di vini pregiati, che registra un segno meno rispetto allo scorso anno.

Bene anche le vendite delle gioiellerie che si mantengono stabili rispetto al 2024, così come anche il settore dell’elettronica che registra vendite stabili e mostra in crescita l’acquisto di smartphone mentre cala la vendita di pc.

Vendita stabili nel settore dei giocattoli soprattutto per quanto riguarda i giochi educativi e le costruzioni. Stabili anche le vendite dei libri con uno scontrino medio di 27 euro. Gialli, romanzi, saggi e poesie dialettali tra le scelte predilette dai modenesi.

Il settore abbigliamento registra una flessione tra il -10% e il -15%. Il calo può essere in parte attribuito alla tendenza ad anticipare gli acquisti più consistenti durante il Black Friday, e in parte all’attesa dei saldi invernali, che partiranno il prossimo 3 gennaio in tutta la Regione. Molti consumatori stanno infatti rimandando l’acquisto di articoli, come i capispalla, proprio all’avvio dei saldi.

“I dati – commenta Mauro Rossi, Presidente Provinciale di Confesercenti Modena – ci riportano, a Modena e provincia, un andamento delle vendite stabile e in linea con quello del 2024. Nonostante la crisi e il Black Friday, il report ci segnala che i modenesi non rinunciano agli acquisti per le festività ma con una maggiore attenzione alle spese. La tradizione alimentare locale rappresenta uno dei principali ambiti di interesse, confermando l’attenzione verso un Natale all’insegna delle tipicità e della qualità, così come le prenotazioni nei ristoranti, che stanno registrando ottimi risultati. Per i settori in flessione, come l’abbigliamento, auspichiamo a una ripresa delle vendite nelle prossime settimane, prima di Natale, in attesa dell’avvio del saldi invernali. In un momento come questo è fondamentale fare rete e valorizzare la professionalità e l’unicità dell’offerta locale”.

Proprio in merito agli acquisti nei negozi di prossimità, Rossi ricorda la campagna natalizia lanciata, come ogni anno, per il periodo delle festività. “Con ‘La qualità è il miglior regalo: la trovi nel tuo negozio di fiducia. I tuoi negozi, il tuo Natale. Vicino a te’, Confesercenti Modena evidenzia anche quest’anno l’importanza di scegliere i negozi locali per gli acquisti delle festività, dove qualità, professionalità e accoglienza non mancano mai” conclude Mauro Rossi.