Presentate ufficialmente Maratona e Mezza Maratona di Reggio Emilia

I “freddi” numeri parlano di successo partecipativo per gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon: 1652 iscritti alla maratona (qualche altro pettorale sarà messo in vendita last minute sabato 13 dicembre al Centro Maratona-PalaBigi) e 1212 iscritti alla mezza maratona, che ha decisamente sforato con l’iniziale limite previsto di 1000 adesioni per questioni logistiche, ma che volendo avrebbe potuto sforare ancora di più, viste le tante richieste ricevute. Totale: 2864 iscritti, dato non definitivo che andrà necessariamente ritoccato al rialzo, dovendo tenere conto come detto di qualche last minute nella maratona e delle centinaia di partecipanti – non ancora conteggiati – alla non competitiva a scopo benefico, per la quale le iscrizioni sono ancora aperte presso le onlus del territorio partecipanti (G.A.S.T., FUNrun, RE.MA.RE, AIMA, ADMO, Avis, LILT, Associazione Diabetici), la sede Uisp Reggio Emilia (tutte le mattine) e il Centro Maratona, sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre.

29esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano, seconda edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite e ormai tradizionale Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 sono state ufficialmente presentate stamattina (mercoledì 10 dicembre) presso la Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre con le gare, ma di fatto si tratta di una due giorni che verrà inaugurata sabato 13 dicembre, alle ore 10, con l’apertura del Centro Maratona, che ospiterà stand espositivi e varie iniziative collaterali.

A fare gli onori di casa, nella conferenza stampa di presentazione, Stefania Bondavalli, assessora del Comune di Reggio Emilia a Economia Urbana e Sport, che ha ringraziato volontari, forze dell’ordine e tutte le componenti impegnate nell’evento, sottolineando anche i disagi ridotti al minimo per residenti e commercianti (Corso Garibaldi verrà chiuso dopo le 20 di sabato 13 dicembre e riaperto già alle 17 di domenica 14 dicembre); a seguire gli interventi di Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia; Alberto Olmi, sindaco del Comune di Quattro Castella, territorio che ospiterà giro di boa della maratona e partenza della mezza maratona; Annamaria Crisalli, direttrice generale Uisp Reggio Emilia; Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon, che ha posto l’accento sulla significativa partecipazione straniera (160 runner) ed extra provinciale e regionale, con ricaduta sull’indotto turistico; Roberto Brighenti, storico speaker della manifestazione, che ha fatto una carrellata sui top runner, coi pettorali numero 1 della maratona assegnati all’eritreo Mogos Shumay Solomon, al debutto a Reggio Emilia, e alla ruandese Clementine Mukandanga, già vincitrice a Reggio Emilia nel 2021 e nel 2024.

Tra gli interventi istituzionali il videomessaggio di Roberta Frisoni, assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport.

Il programma gare di domenica 14 dicembre – Ore 9.00 partenza da Corso Garibaldi della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano; ore 9.45 partenza da Corso Garibaldi della Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 (4,1 km, non competitiva); ore 10.30 da Montecavolo (Via Togliatti) partenza Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite.

IN ONDA SU SKY – Una sintesi della manifestazione sarà trasmessa su Sky Sport Arena lunedì 15 dicembre alle ore 22.30.

IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI

Sabato 13 – PalaBigi via Guasco (Reggio Emilia).

Ore 10.00 apertura Centro Maratona, distribuzione pettorali, pacchi gara.

Ore 11.00 premiazione campionati provinciali UISP di ciclismo.

Ore 15.00 premiazione campionati provinciali UISP di atletica leggera.

Ore 16.00 presentazione Progetto Hyper5 Maratona Emilia Romagna.

Ore 17.00 presentazione pacer Maratona.

Ore 18.00 presentazione top runner Maratona e Mezza Maratona.

Ore 19.30 chiusura Centro Maratona.

Domenica 14 – PalaBigi via Guasco (Reggio Emilia).

Ore 7.00 apertura Centro Maratona, distribuzione pettorali, pacchi gara.

Ore 8.30 termine distribuzione pettorali, pacchi gara.

Dalle ore 13.00 presso segreteria premiazione atleti Maratona sotto 3H uomini e 3.30H donne; premiazioni categorie Mezza Maratona.

Domenica 14 – Corso Garibaldi (Reggio Emilia).

Ore 8.30 apertura area di partenza.

Ore 8.55 partenza spingitori.

Ore 9.00 partenza Maratona.

Ore 9.45 partenza Run4Charity – Coop Alleanza 3.0.

Dalle ore 11.10 arrivi Maratona e Mezza Maratona.

Dalle ore 12.00 premiazioni primi 3 classificati/e Maratona, primi 3 italiani/e Maratona, primi 3 classificati/e Mezza Maratona.

Ore 15.00 arrivo ultimi atleti.

Domenica 14 – Piazza Gioberti (Reggio Emilia).

Dalle 7.50 alle 8.45 partenza navette per partenza Mezza Maratona a Montecavolo.

Domenica 14 – Montecavolo, Via Togliatti.

Ore 8.00 apertura Centro Atleti Mezza Maratona presso palestra Via Togliatti.

Ore 10.00 termine consegna zainetti.

Ore 10.30 partenza primo gruppo Mezza Maratona.

Ore 10.35 partenza secondo gruppo Mezza Maratona.

Le strade della maratona – Corso Garibaldi, Piazza Gioberti, Via Emilia S. Stefano, Viale Isonzo, Via Nobili, Via Spallanzani, Piazza Martiri 7 Luglio, Piazza della Vittoria, Corso Cairoli, Via Mazzini, Via Emilia S. Stefano, Piazza del Monte, Via Emilia San Pietro, Via Roggi, Viale Montegrappa, Via Ariosto, Largo degli Alpini, Via Ariosto, Piazza Roversi, Via Guasco, Piazzetta Kobe Bryant, attraversamento Viale Timavo, Via Magenta, Lungo Crostolo Zanichelli, Via Francia, Via Unione Sovietica, Via F.lli Rosselli, Via Sormani Moretti, Via Ungheria, Via F.lli Rosselli, parcheggio Villa Levi, Stradello Villa Levi, Via Bartolo da Sassoferrato (un lato), Via Oliviero Ruozzi, Via Ghiarda, Via Strozzi, Viale Montegrappa (Montecavolo), Via Togliatti (Montecavolo), Via F.lli Cervi (Montecavolo, Mezza Maratona), Piazza Nilde Iotti (Montecavolo), Via Vespucci (Montecavolo), SP 23 (Montecavolo) Via Piave (Montecavolo), Via Freddi, Via Giovanardi, Via della polita, Via Strozzi, Via Livio Francia, Via Oscar Zanichelli, Via Beltrami, Via Gambini, Via Gambini, Via Ghiarda, Via San Rigo, Via Oliviero Ruozzi, Via F.lli Rosselli, Via Guittone d’Arezzo, Via Martiri della Bettola, Lungo Crostolo, Via Martiri della Bettola, Piazza Lepanto, Viale Umberto I, Piazza Diaz, Via Ariosto, Largo degli Alpini, Via Ariosto, Piazza Roversi, Corso Garibaldi.

Le strade della mezza maratona – Via Togliatti (Montecavolo), Via F.lli Cervi (Montecavolo), Piazza Nilde Iotti (Montecavolo), Via Vespucci (Montecavolo), SP 23 (Montecavolo), Via Piave (Montecavolo), Via Freddi, Via Giovanardi, Via della Polita, Via Strozzi, Via Livio Francia, Via Oscar Zanichelli, Via Beltrami, Via Gambini, Via Ghiarda, Via San Rigo, Via Oliviero Ruozzi, Via F.lli Rosselli, Via Guittone d’Arezzo, Via Martiri della Bettola, Lungo Crostolo, Via Martiri della Bettola, Piazza Lepanto, Viale Umberto I, Piazza Diaz, Via Ariosto, Largo degli Alpini, Via Ariosto, Piazza Roversi, Corso Garibaldi.