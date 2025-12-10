mercoledì, 10 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressItaliano “Celta in fiducia ma vogliamo altri punti per la classifica”





Italiano “Celta in fiducia ma vogliamo altri punti per la classifica”

Top news by Italpress
Tempo di lettura 2 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Italiano “Celta in fiducia ma vogliamo altri punti per la classifica”

VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Ai ragazzi ho chiesto come regalo di compleanno di uscire da qua a testa alta, come stiamo già facendo in questa competizione dove, dopo un inizio complicato, abbiamo cominciato a fare punti e giocare con una certa qualità”. Vincenzo Italiano spegne 47 candeline ma è domani, sul campo del Celta Vigo in Europa League, che spera di scartare il suo regalo.

“Affrontiamo una squadra che, assieme all’Aston Villa, è quella con più qualità, con più tecnica, più organizzata del nostro gironcino, che arriva dalla vittoria sul Real Madrid e che avrà grande autostima e consapevolezza – sottolinea il tecnico dei felsinei a Sky Sport – Ci siamo preparati, cercheremo di aggiungere dei punti alla nostra classifica, dobbiamo fare quello che sappiamo e chiunque andrà in campo darà il massimo”. In difesa è emergenza visto che, con Vitik e Casale già out, Italiano rischia di dover fare a meno di Lucumì: “Non si sente ancora al massimo, vediamo se questo tendine riesce a fargli meno male. Se non dovesse farcela bisognerà adattare qualcun altro, Lykogiannis per struttura e velocità, anche se non è abituato a muoversi da centrale, può essere un papabile”.

Anche Ferguson è in dubbio: “Lo abbiamo portato con noi anche se non stava benissimo, sono 2-3 giorni che ha la febbre, vedremo domani”. Col Celta “non è decisiva ma c’è sempre da perdere perchè non fare punti significa fare gli straordinari nelle partite successive e in Europa non c’è nulla di scontato e certo. Non è facile giocare ogni 72 ore ma è un privilegio essere in giro per l’Europa a giocare contro queste grandi squadre, ti fa crescere”.

Poi una “richiesta” ai suoi esterni: “Devono essere più attaccanti, fare presenza in area, affiancare la punta, cercare di essere concreti. Orsolini è maestro di concretezza, se riusciamo ad alzare i numeri anche con gli altri potrebbe essere un reparto che potrebbe portarci gol e vittorie”.

“Il Celta sta facendo bene negli ultimi tempi, è una grande squadra con un grande allenatore, dovremo lavorare tanto per portare a casa i tre punti, sarà difficile – dice invece Juan MirandaAnche un pari andrebbe bene vista l’emergenza in difesa? Noi dobbiamo puntare a vincere sempre, dietro manca qualcuno e vorrà dire che ci sarà da lavorare di più ma dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti”. L’obiettivo del Bologna è entrare nelle prime otto ed evitare i play-off “ma intanto pensiamo a vincere domani”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.