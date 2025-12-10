Intelligenza artificiale, sostegno alle imprese, ricerca: oggi a Bologna la missione istituzionale del Québec guidata dal viceministro Sans Cartier

Rafforzare le relazioni istituzionali tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec, lavorando per potenziare la collaborazione tra i due territori sui fronti più strategici, con l’obiettivo di continuare a essere competitivi nel mercato globale e puntare a uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Tra le priorità, l’intelligenza artificiale – per la quale è prevista anche una cattedra congiunta tra le Università di Bologna e Montréal – gli scambi commerciali e la ricerca.

Sono questi gli obiettivi principali della visita istituzionale a Bologna della delegazione del governo del Québec, guidata dal viceministro delle Relazioni Internazionali e Francofonia, Alain Sans Cartier, iniziata questa mattina alle 9 con un bilaterale con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, presente il vicepresidente Vincenzo Colla, e che proseguirà con una serie di incontri durante la giornata.

Il bilaterale tra de Pascale e Sans Cartier dà il via alla missione istituzionale del Governo del Québec in Emilia-Romagna, una collaborazione che ogni anno si rinnoverà attraverso i Dialoghi Transatlantici Emilia-Romagna-Québec un appuntamento che quest’anno al Dama sarà aperto dal vicepresidente Colla, e che è nato dall’Intesa tra le due amministrazioni dedicata al confronto su temi strategici di interesse comune, firmata il 26 febbraio 2024.

“Vogliamo rafforzare la collaborazione tra Emilia-Romagna e Québec su temi quanto mai attuali e che riteniamo fondamentali per lo sviluppo e la crescita sostenibili- dichiara il presidente de Pascale-. La competitività globale richiede alleanze strategiche, condividendo le eccellenze che i territori esprimono. Per questo è importante la visita della delegazione del Québec, che avrà modo di toccare con mano le nostre esperienze sui temi previsti dall’intesa siglata, dall’agroalimentare all’intelligenza artificiale, dagli strumenti di supporto alle imprese alle produzioni culturali, fino alle politiche di welfare e sanità. È in questo modo, guardando e confrontandoci con i Paesi più avanzati, che possiamo continuare a coltivare l’ambizione di costruire un modello di sviluppo più equo e inclusivo anche per le generazioni future”.

“L’Emilia-Romagna è per il Québec un partner prioritario, capace di unire innovazione, tradizione ed eccellenza industriale- ha aggiunto il viceministro Sans Cartier-. Condividiamo la convinzione che conoscenza e innovazione debbano essere al servizio dei cittadini. Non a caso, il tema di etica ed AI è al centro del primo appuntamento dei Dialoghi transatlantici Québec–Emilia-Romagna. A un anno dall’avvio della nostra intesa di collaborazione multisettoriale, i risultati raggiunti dimostrano il valore della nostra relazione. La presenza della Delegazione del Québec in Italia, che quest’anno ha celebrato 60 anni, è una risorsa strategica per rafforzare ulteriormente i nostri partenariati”.

L’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Québec elenca gli ambiti di collaborazione, in particolare relazioni istituzionali, sviluppo economico e commercio, economia verde, elettrificazione dei trasporti, agroalimentare, intelligenza artificiale, scienze quantiche, città intelligenti, sicurezza informatica, settore aerospaziale, scienza e ricerca, scienze della vita, educazione e istruzione superiore e cultura.

E proprio su questi temi si sviluppa la serie di incontri della giornata, a iniziare dal “gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna-Québec per l’attuazione dell’Intesa di collaborazione”, in programma alle 10 nella Sala polifunzionale della Regione, che sarà guidato dal vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e dal viceministro Sans Cartier. Nel corso dell’incontro si farà il punto sui principali risultati conseguiti e sulle prospettive future. Tra i temi in discussione, in particolare, l’internazionalizzazione, la ricerca, l’energia, gli ecosistemi per favorire investimenti, il supporto alle imprese e partecipazione a fiere, oltre alla cooperazione sul fronte culturale.

Alle 12.30 sarà la volta dell’incontro di Sans Cartier con l’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, politiche per l’Infanzia e Scuola, Isabella Conti, nel corso del quale si farà il punto, sui rispettivi sistemi educativi, con particolare riferimento ai nidi e ai servizi alle famiglie.

Alle 14.30 è previsto un bilaterale tra il viceministro Sans Cartier e l’assessora regionale all’Agenda Digitale, Elena Mazzoni.

L’intelligenza artificiale, inoltre, è al centro della sessione pomeridiana “Dialoghi Transatlantici Emilia-Romagna-Québec” in programma alle 15,00 a Dama Tecnopolo di Bologna – eccellenza internazionale per il supercalcolo, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale – che sarà aperta dal vicepresidente Colla assieme al viceministro Sans Cartier e si focalizzerà in particolare sulle dimensioni etiche, sociali e di governance dell’AI.

Dopo i saluti di apertura, la giornata entrerà nel vivo con una sessione dedicata alla recente creazione della Cattedra congiunta in AI e diplomazia, istituita dai Fonds de Recherche du Québec, con la partecipazione dell’Università di Bologna come partner internazionale.

A seguire una tavola rotonda, che riunirà rappresentanti del settore privato, della pubblica amministrazione e dei cluster dell’Emilia-Romagna e del Québec, per esplorare esperienze e soluzioni concrete legate allo sviluppo responsabile dell’IA. L’assessora Mazzoni, esperti, ricercatori e decisori di entrambe le sponde dell’Atlantico esploreranno insieme le sfide legate all’IA e rifletteranno su una cooperazione rafforzata tra il Québec e l’Emilia-Romagna.